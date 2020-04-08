Поляков висунув умови, за яких відкличе частину правок до "антиколомойського" законопроєкту

Позафракційний нардеп Антон Поляков готовий відкликати частину зі своїх понад 6 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту. Проте для цього він висунув низку вимог.

"Особливих розумників прошу не фантазувати, як мене не допустити до Верховної Ради. Ми ж повинні колись почати жити в чесній і правовій державі, тому відкрито говорю вам мої вимоги. Якщо ви їх готові виконати, я відкличу частина правок, які мають технічний характер", – написав Поляков у своєму телеграм-каналі.

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Умови Полякова для відкликання частини правок

Перегляд схваленого законопроєкту про ринок землі. Він повинен відповідати національним інтересам, бути узгодженим з аграріями та отримати підтримку громадськості.

Відкласти реалізацію другого етапу медичної реформи. Потрібно створити нову концепцію з урахуванням тих проблем, які ми переживаємо під час епідемії після досягнень усіх попередніх "реформаторів" за останні 29 років.

Скасувати "антифопівські закони", які просто знищують малий та середній бізнес в Україні в той момент, коли ці люди роблять для нашого бюджету основну додану вартість.

Якщо влада погодиться прийняти озвучені мною вимоги аграріїв, медиків і підприємців, я відкличу технічні правки. Залишаться тільки ті моменти, які для мене є принциповими,

– додав нардеп.

Поляков також запевнив, що йому повністю байдужа доля ексвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського.

Коментар Коломойського до законопроєкту про банки Не "антиколомойський", а антиукраїнський

Що передбачає "антиколомойський" законопроєкт