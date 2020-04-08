Поляков висунув умови, за яких відкличе частину правок до "антиколомойського" законопроєкту
Позафракційний нардеп Антон Поляков готовий відкликати частину зі своїх понад 6 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту. Проте для цього він висунув низку вимог.
"Особливих розумників прошу не фантазувати, як мене не допустити до Верховної Ради. Ми ж повинні колись почати жити в чесній і правовій державі, тому відкрито говорю вам мої вимоги. Якщо ви їх готові виконати, я відкличу частина правок, які мають технічний характер", – написав Поляков у своєму телеграм-каналі.
До теми Як Рада може розглянути 16 тисяч правок до закону про банки: пояснення від "Слуги народу"
Умови Полякова для відкликання частини правок
- Перегляд схваленого законопроєкту про ринок землі. Він повинен відповідати національним інтересам, бути узгодженим з аграріями та отримати підтримку громадськості.
- Відкласти реалізацію другого етапу медичної реформи. Потрібно створити нову концепцію з урахуванням тих проблем, які ми переживаємо під час епідемії після досягнень усіх попередніх "реформаторів" за останні 29 років.
- Скасувати "антифопівські закони", які просто знищують малий та середній бізнес в Україні в той момент, коли ці люди роблять для нашого бюджету основну додану вартість.
Якщо влада погодиться прийняти озвучені мною вимоги аграріїв, медиків і підприємців, я відкличу технічні правки. Залишаться тільки ті моменти, які для мене є принциповими,
– додав нардеп.
Поляков також запевнив, що йому повністю байдужа доля ексвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського.
Коментар Коломойського до законопроєкту про банки Не "антиколомойський", а антиукраїнський
Що передбачає "антиколомойський" законопроєкт
- 30 березня Рада схвалила у першому читанні "антиколомойський" законопроєкт №2571-д – щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Схвалення такого закону – умова МВФ для надання Україні фінансової допомоги.
- Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігорю Коломойському. Саме тому проєкт отримав у народі назву "антиколомойський".
- При цьому, навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.
- Станом на ранок 8 квітня до законопроєкту про банки до другого читання подали понад 16 тисяч правок. Більшість авторів правок – нардепи від "Слуги народу", зокрема колишній член фракції Антон Поляков.
- До розгляду усіх правок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже і не може бути схваленим парламентом в цілому. Навіть за найоптимістичніших оцінок, депутати не зможуть розглядати більш ніж тисячу правок за день.
Читайте також
-
Уряд додатково роз'яснив для пенсіонерів умови посиленого карантину: деталісьогодні , 07:22
-
Прогноз погоди на 8 квітня: в Україні буде сонячно та теплосьогодні , 10:07
-
Чорнобильська зона палає вже четвертий день: останні новини і відеосьогодні , 10:52
-
У Харкові жорстоко побили двох начальників поліції: відеосьогодні , 09:14
-
Скільки субот довелося б відпрацювати через карантинсьогодні , 06:20
-
Життя після коронавірусу: як пандемія змінить подорожісьогодні , 07:20