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      Поляков висунув умови, за яких відкличе частину правок до "антиколомойського" законопроєкту

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      Поляков висунув умови, за яких відкличе частину правок до "антиколомойського" законопроєкту / 0462.ua

      Позафракційний нардеп Антон Поляков готовий відкликати частину зі своїх понад 6 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту. Проте для цього він висунув низку вимог.

      "Особливих розумників прошу не фантазувати, як мене не допустити до Верховної Ради. Ми ж повинні колись почати жити в чесній і правовій державі, тому відкрито говорю вам мої вимоги. Якщо ви їх готові виконати, я відкличу частина правок, які мають технічний характер", – написав Поляков у своєму телеграм-каналі.

      До теми Як Рада може розглянути 16 тисяч правок до закону про банки: пояснення від "Слуги народу"

      Умови Полякова для відкликання частини правок

      • Перегляд схваленого законопроєкту про ринок землі. Він повинен відповідати національним інтересам, бути узгодженим з аграріями та отримати підтримку громадськості.
      • Відкласти реалізацію другого етапу медичної реформи. Потрібно створити нову концепцію з урахуванням тих проблем, які ми переживаємо під час епідемії після досягнень усіх попередніх "реформаторів" за останні 29 років.
      • Скасувати "антифопівські закони", які просто знищують малий та середній бізнес в Україні в той момент, коли ці люди роблять для нашого бюджету основну додану вартість.

      Якщо влада погодиться прийняти озвучені мною вимоги аграріїв, медиків і підприємців, я відкличу технічні правки. Залишаться тільки ті моменти, які для мене є принциповими,
      – додав нардеп.

      Поляков також запевнив, що йому повністю байдужа доля ексвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського.

      Коментар Коломойського до законопроєкту про банки Не "антиколомойський", а антиукраїнський

      Що передбачає "антиколомойський" законопроєкт

      • 30 березня Рада схвалила у першому читанні "антиколомойський" законопроєкт №2571-д – щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Схвалення такого закону – умова МВФ для надання Україні фінансової допомоги.
      • Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігорю Коломойському. Саме тому проєкт отримав у народі назву "антиколомойський".
      • При цьому, навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.
      • Станом на ранок 8 квітня до законопроєкту про банки до другого читання подали понад 16 тисяч правок. Більшість авторів правок – нардепи від "Слуги народу", зокрема колишній член фракції Антон Поляков.
      • До розгляду усіх правок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже і не може бути схваленим парламентом в цілому. Навіть за найоптимістичніших оцінок, депутати не зможуть розглядати більш ніж тисячу правок за день.
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Верховна Рада Ігор Коломойський Приватбанк ФОПи Медична реформа Законодавство Антон Поляков Банки Новини України Новини політики
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