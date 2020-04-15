Закон про "поправочний спам" у Раді: що означає і які наслідки матиме
Тактика так званого законодавчого спаму не вперше використовується у Верховній Раді. Треба унормувати процес, щоб запобігти спробам тиску і шантажу з боку окремих народних депутатів, вважають експерти.
Законодавчий спам – засіб для шантажу
"Антиспамівський" законопроєкт – спроба, не порушуючи демократичні процедури і право парламентарів на участь у законодавчому процесі, врегулювати намагання тиску і шантажу,
– наголошує у коментарі сайту 24 каналу політолог Петро Олещук.
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Він відзначає: навіть, якби наразі нардепам вдалося домовитися щодо голосування за "антиколомойський" закон, до якого внесено рекордну кількість правок, спам використовували б і далі для шантажу.
Нардепи використовують внесення правок для тиску на інші фракції
За словами експерта, в світі ніхто не потребує відповідних запобіжників для уникнення законодавчого спаму. Запобіжником завжди є репутація депутата.
Законодавчим спамом парламентарій б’є по власній репутації. Але в Україні народних депутатів їхня репутація мало хвилює. Тому доводиться придумувати законодавчі обмеження. Якщо ми зараз цього не зробимо, то один депутат зможе заблокувати розгляд будь-якого закону. Навіть найбільш потрібного. Приміром, виникне необхідність ухвалити закон, пов'язаний із боротьбою з коронавірусом, а якийсь депутат внесе десять тисяч поправок,
– підкреслює Олещук.
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Як зазначає політолог, цей документ не надто пришвидшить ухвалення законів. Але дозволить врегулювати спам як засіб тиску. Хоча тиск буде в інших формах – до відродження старої практики блокування трибуни.
Водночас, на його думку, чи підтримають цей проєкт – спірне питання. Опозиційні політичні сили, які голосували на антиколомойський закон, можуть зайняти різну позицію. Одні проголосувати, щоб уникнути дефолту. Інші ні – бо поважають права опозиції. Це, вважає Олещук, буде предметом домовленостей. Можуть виникнути дивні коаліції.
Чому виникла ініціатива ухвалити "антиспамівський" закон?
Після ухвалення в першому читанні так званого "антиколомойського" закону, народні депутати внесли рекордну кількість правок – 16 тисяч. У Верховній Раді заявили, що не встигнуть погрупувати та внести у таблицю на розгляд усі правки до другого читання, яке заплановано найближчими днями.
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На думку експертів і нардепів, таку кількість правок внесли з метою затягування прийняття важливого для держави документу яким забороняється повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Зокрема, "Приватбанку" олігарху Коломойському. Якщо закон не приймуть, то МВФ може відмовити Україні в черговому транші, що загрожує дефолтом.
Група олігарха Коломойського заблокувала прийняття важливого закону / Фото УП
- Згідно з пояснювальною запискою законопроєкту №1043 "Проект Закону про внесення змін до регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" пропонується, щоб не менш, як одна третина від конституційного складу народних депутатів, президент або Кабінет міністрів могли внести проєкт постанови Верховної Ради про скасування рішення щодо прийняття закону, постанови чи іншого акту в цілому. Це зупинило б одноосібні подання на скасування якогось закону, який вже схвалила більшість.
- Тільки за процедурними рішеннями парламенту можна проводити обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з подальшим голосуванням за її ухвалення, виключення у цілому чи її частини.
- У такому ж порядку можуть порушувати питання про розгляд пропозиції чи поправки до тексту статті законопроєкту, який ухвалили у першому читанні, якщо така правка є відсутньою у запропонованій головним комітетом редакції.
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