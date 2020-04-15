Коли Україна отримає транш від МВФ: пояснення Арахамії
Україна зможе отримати транш від МВФ протягом трьох тижнів після остаточного ухвалення "антиколомойського" законопроєкту.
Такі прогнози ґрунтуються "на перемовній позиції з кредитором". Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
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Він також запевнив, що в Міжнародного валютного фонду та Світового банку немає претензій до України.
Я впевнений на 200%: після того, як ми проголосуємо законопроєкт про банки, впродовж 3 тижнів отримаємо транш,
– наголосив депутат.
І додав, що на кінець травня припадає найбільший платіж за зовнішніми боргами, тож до цього часу важливо отримати транш від МВФ.
Скільки грошей може позичити МВФ?У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон – так званий "антиколомойський". Президент Зеленський розраховує на збільшення програми до 8 мільярдів доларів.
Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. У ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі у першому читанні.
На думку Арахамії, Верховна Рада зможе розглянути законопроєкт в другому читанні до 5 травня. Якщо ж ні, у всієї країни можуть бути проблеми.
"Антиколомойський" законопроєкт та його блокування:
- 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Схвалення такого закону є однією з вимог МВФ для надання Україні фінансової допомоги.
- Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігорю Коломойському.
- При цьому, навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.
- До законопроєкту до другого читання уже подали понад 16 тисяч правок. Більшість авторів правок – нардепи від "Слуги народу".
- До розгляду усіх правок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже і не може бути схваленим парламентом в цілому.
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