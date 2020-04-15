Когда Украина получит транш от МВФ: объяснение Арахамии

Украина сможет получить транш от МВФ в течение трех недель после окончательного принятия "антиколомойского" законопроекта.

Такі прогнози ґрунтуються "на перемовній позиції з кредитором". Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Він також запевнив, що в Міжнародного валютного фонду та Світового банку немає претензії до України.

Я впевнений на 200%: після того, як ми проголосуємо законопроєкт про банки, впродовж 3 тижнів отримаємо транш,

– наголосив депутат.

І додав, що на кінець травня припадає найбільший платіж за зовнішніми боргами, тож до цього часу важливо отримати транш від МВФ.

Скільки грошей може позичити МВФ?У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон – так званий "антиколомойський". Президент Зеленський розраховує на збільшення програми до 8 мільярдів доларів.



Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. У ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі у першому читанні.

На думку Арахамії, Верховна Рада зможе розглянути законопроєкт в другому читанні до 5 травня. Якщо ж ні, у всієї країни можуть бути проблеми.

"Антиколомойський" законопроєкт та його блокування: