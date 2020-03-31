Рада таки приняла закон о рынке земли

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла во втором чтении закон об обращении земель сельскохозяйственного назначения. Свои голоса за это решение отдали 259 народных депутатов.

При этом Рада поручила комитету по вопросам аграрной и земельной политики доработать законопроект 2178-10 с учетом предложений и поправок, и внести его на рассмотрение парламента во втором чтении.

Читайте также Государственную землю сейчас продавать не будем, – Зеленский

Перед голосованием в Раду, несмотря на позднее время, приехал президент Владимир Зеленский.

Что предусматривает законопроект о рынке земли

С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки. С 2023 года ограничения составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.

Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.

Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.

Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.

В первые 2 года действия закона будет запрещена продажа земель государственной собственности. Свободный оборот земли будет касаться только участков, принадлежащих пайщикам.

Заметим, что принятие закона о рынке земли вместе с законом о регулировании банковской деятельности является условием для получения новой программы финансирования от МВФ в объеме примерно 8 миллиардов долларов.



Статистика отношения украинцев к открытию рынка земли / Инфографика 24 канала