01:52
31 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Рада таки приняла закон о рынке земли

      - Читати новину українською
      Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении / Getty Images

      Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла во втором чтении закон об обращении земель сельскохозяйственного назначения. Свои голоса за это решение отдали 259 народных депутатов.

      При этом Рада поручила комитету по вопросам аграрной и земельной политики доработать законопроект 2178-10 с учетом предложений и поправок, и внести его на рассмотрение парламента во втором чтении.

      Читайте также Государственную землю сейчас продавать не будем, – Зеленский

      Перед голосованием в Раду, несмотря на позднее время, приехал президент Владимир Зеленский.

      Что предусматривает законопроект о рынке земли

      • С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки. С 2023 года ограничения составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.
      • Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.
      • Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.
      • Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.
      • В первые 2 года действия закона будет запрещена продажа земель государственной собственности. Свободный оборот земли будет касаться только участков, принадлежащих пайщикам.

      Заметим, что принятие закона о рынке земли вместе с законом о регулировании банковской деятельности является условием для получения новой программы финансирования от МВФ в объеме примерно 8 миллиардов долларов.

      ринок землі ставлення українців статистика
      Статистика отношения украинцев к открытию рынка земли / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби, Ирина Кошанская
      Теги: Верховная Рада Рынок земли Новости Украины Новости политики Законодательство
      Комментарии

      Читайте также

      30 марта , 22:25 На Львовщине оштрафовали первого нарушителя карантина: что известно
      Новини України 2346
      30 марта , 22:28 От коронавируса в Украине умерли уже 13 человек
      Лікування 12320
      30 марта , 23:18 Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: заболела учительница
      Лікування 25156
      30 марта , 22:08 В МВД рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие масок и шашлыки в парке
      Новини України 2152
      30 марта , 21:11 Экспорт украинских масок в Испанию: следователи раскрыли схему – фото
      Новини України 2164
      30 марта , 18:59 Поддерживают ли украинцы отмену моратория на продажу земли: соцопрос
      Новини України 2354
      30 марта , 20:40 Главные новости 30 марта: новые главы Минздрава и Минфина и турборежим Рады
      Головні новини 3604
      30 марта , 20:46 Отправляемся на Банковую: в сети появилось новое видео с якобы братом Ермака
      Новини України 3596
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      30 марта , 22:00 Как перестать бояться будущего после коронавируса
      Іван Примаченко
      30 марта , 20:25 Действительно ли COVID-19 создали люди: миф и правда о лабораторной теории
      Ярослав Голобородько
      30 марта , 18:08 Незапланированные каникулы: чем занять детей во время карантина
      Михайло Года
      Залиште відгук