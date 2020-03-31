Рада таки схвалила закон про ринок землі

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня схвалила в другому читанні закон щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Свої голоси за це рішення віддали 259 народних депутатів.

Перед цим Рада доручала комітету з питань аграрної та земельної політики доопрацювати законопроєкт 2178-10 з урахуванням пропозицій і поправок, та внести його на розгляд парламенту у другому читанні.

Читайте також Державну землю зараз продавати не будемо, – Зеленський

Перед голосуванням до Ради, попри пізній час, приїхав президент Володимир Зеленський.

Що передбачає законопроєкт про ринок землі

З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.

Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.

У перші 2 роки дії закону буде заборонений продаж земель державної власності. Вільний обіг землі стосуватиметься лише ділянок, які належать пайовикам.

Зауважимо, що ухвалення закону про ринок землі разом із законом про регулювання банківської діяльності є умовою для отримання нової програми фінансування від МВФ в обсязі приблизно 8 мільярдів доларів.



Статистика ставлення українців до відкриття ринку землі / Інфографіка 24 каналу