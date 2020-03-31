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      Рада таки схвалила закон про ринок землі

      - Читать новость на русском
      Рада схвалила закон про ринок землі / Getty Images

      Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня схвалила в другому читанні закон щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Свої голоси за це рішення віддали 259 народних депутатів.

      Перед цим Рада доручала комітету з питань аграрної та земельної політики доопрацювати законопроєкт 2178-10 з урахуванням пропозицій і поправок, та внести його на розгляд парламенту у другому читанні.

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      Перед голосуванням до Ради, попри пізній час, приїхав президент Володимир Зеленський. 

      Що передбачає законопроєкт про ринок землі

      • З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.
      • Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.
      • Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.
      • У перші 2 роки дії закону буде заборонений продаж земель державної власності. Вільний обіг землі стосуватиметься лише ділянок, які належать пайовикам.

      Зауважимо, що ухвалення закону про ринок землі разом із законом про регулювання банківської діяльності є умовою для отримання нової програми фінансування від МВФ в обсязі приблизно 8 мільярдів доларів.

      ринок землі ставлення українців статистика
      Статистика ставлення українців до відкриття ринку землі / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі, Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Законодавство Ринок землі Верховна Рада Новини політики
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