22:56
27 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Державну землю зараз продавати не будемо, – Зеленський

      - Читать новость на русском
      Зеленський про закон про ринок землі / unsplash.com

      Народні депутати фракції "Слуги народу" дійшли згоди щодо питань відкриття ринку землі. За попередньою інформацією, початок ринку землі відкладається до 1 липня 2021 року.

      Володимир Зеленський після засідання фракції "Слуга народу" сказав журналістам, що "державну землю зараз продавати не будемо".

      Варто прочитати Зеленський розповів за яких умов та на скільки можуть збільшити програму МВФ

      Він додав, що законодавство про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення є однією з вимог траншу від МВФ. 

      Ми домовилися, що державну землю зараз продавати не будемо. також ми зменшили концентрацію для фізичних осіб – до ста гектарів. Для юридичних осіб – це буде другий етап, який введуть з 2024 року. Там буде до 10 тисяч,
      – пояснив Зеленський.

      Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі одного з каналів зазначила, що початок ринку землі відкладається.

      Він (ринок землі – 24 канал) стартуватиме з продажу лише паїв, які належать приватним власникам. Тобто, мова не буде йти, як мінімум в перші два роки дії ринку землі, про державні та комунальні землі,
      – пояснила Кравчук.

      За її словами, також буде зменшена максимальна концентрація землі для фізичних осіб на перші два роки – до 100 гектарів в одні руки.

      Зверніть увагу Земельний ринок: що насправді пропонують у Зеленського

      Голова парламенту Дмитро Разумков зауважив, що на погоджувальній раді ухвалять рішення про внесення до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради законопроєктів:

      • "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".
      • Законопроєкту про неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

      Важливо! Ухвалення закону про ринок земель разом із законом про регулювання банківської діяльності дозволить Україні отримати нову 3-річну програму розширеного фінансування МВФ в обсязі приблизно 8 мільярдів доларів.

      Чи підтримують українці ринок землі
      Чи підтримують українці ринок землі / Інфографіка 24 каналу

      Смартфони Xiaomi Mi 10 надійшли у продаж на глобальному ринку: ціна в Україні
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Законодавство МВФ Слуга народу Володимир Зеленський Дмитро Разумков Ринок землі Транш МВФ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:22 Журналісти впіймали Княжицького та Синютку на брехні
      Андрій Шляхтін
      сьогодні , 22:26 Головні новини 27 березня: арешт Кожари, очільнику МОЗ Ємцю шукають заміну
      Андрій Шляхтін
      сьогодні , 12:57 Нафта й акції дорожчають, золото і долар падають: що відбувається на фінансових ринках
      Тетяна Панасюк
      сьогодні , 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 22:00 До тих, хто керує. Чому не можна урізати бюджет на культуру
      Даша Малахова
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук