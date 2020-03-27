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      Зеленський розповів за яких умов та на скільки можуть збільшити програму МВФ

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      Зеленський про транш від МВФ / 24 канал

      Україна може збільшити програму фінансової підтримки МВФ мінімум до 8 мільярдів доларів. Однак для цього потрібно виконати низку вимог Міжнародного валютного фонду.

      Зеленський наголосив, що наразі переговори з МВФ проводять кожен день. Про це президент сказав після засідання фракції "Слуга народу" журналістам.

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      Він зауважив, що наразі вдалося домовитися про збільшення програми від МВФ.

      Я кожного дня спілкуюся з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, представниками деяких країн ЄС. Щодо МВФ, то зараз ми можемо отримати збільшення програми щонайменше до 8 мільярдів доларів,
      – додав очільник держави.

      Умови траншу МВФ:

      1. Так званий антиколомойський законопроєкт за номером 3260 або альтернативний, який унеможливив би повернення націоналізованих банків колишнім власникам.
      2. Законодавство про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення, тисячі поправок до якого тривалий час обговорювали депутати.

      Ми домовилися, що державну землю зараз продавати не будемо. також ми зменшили концентрацію для фізичних осіб – до ста гектарів. Для юридичних осіб – це буде другий етап, який введуть з 2024 року. Там буде до 10 тисяч,
      – пояснив Зеленський.

      Нардеп Олександр Дубінській у телеграмі написав, що під час засідання франції "Слуги народу" були присутні менше, ніж половина депутатів. Нібито вони й голосуватимуть за закон про землю.

      Головне про транш від МВФ

      • На початку грудня 2019 року Україна домовилася з МВФ про нову трирічну програму на 5,5 мільярда доларів. Таке рішення МВФ сприяло б отриманню Україною допомоги від ЄС на 500 мільйонів євро та кредиту від Світового банку навіть до мільярда доларів.
      • Тоді перший транш кредиту планували отримати ще в грудні, однак цього не сталося й досі. Зараз говорять вже про травень 2020 року. Причина такої тривалої затримки – невиконання Україною умов Фонду: прийняття закону про ринок землі та законодавства про банки.
      • Депутати від "Слуги народу" неодноразово говорили, що в разі виконання цих двох умов розмір програми EFF може сягнути 8 мільярдів, причому перший транш буде доволі значним і покриє дефіцит державного бюджету України, який виник через епідемію коронавірусу.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Транш МВФ Новини України Новини політики Кредит Банки Слуга народу Ринок землі МВФ Законодавство Володимир Зеленський
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