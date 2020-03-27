Зеленський розповів за яких умов та на скільки можуть збільшити програму МВФ

Україна може збільшити програму фінансової підтримки МВФ мінімум до 8 мільярдів доларів. Однак для цього потрібно виконати низку вимог Міжнародного валютного фонду.

Зеленський наголосив, що наразі переговори з МВФ проводять кожен день. Про це президент сказав після засідання фракції "Слуга народу" журналістам.

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Він зауважив, що наразі вдалося домовитися про збільшення програми від МВФ.

Я кожного дня спілкуюся з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, представниками деяких країн ЄС. Щодо МВФ, то зараз ми можемо отримати збільшення програми щонайменше до 8 мільярдів доларів,

– додав очільник держави.

Умови траншу МВФ:

Так званий антиколомойський законопроєкт за номером 3260 або альтернативний, який унеможливив би повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Законодавство про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення, тисячі поправок до якого тривалий час обговорювали депутати.

Ми домовилися, що державну землю зараз продавати не будемо. також ми зменшили концентрацію для фізичних осіб – до ста гектарів. Для юридичних осіб – це буде другий етап, який введуть з 2024 року. Там буде до 10 тисяч,

– пояснив Зеленський.

Нардеп Олександр Дубінській у телеграмі написав, що під час засідання франції "Слуги народу" були присутні менше, ніж половина депутатів. Нібито вони й голосуватимуть за закон про землю.

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