Зеленский рассказал при каких условиях и на сколько могут увеличить программу МВФ
Украина может увеличить программу финансовой поддержки МВФ минимум до 8 миллиардов долларов. Однако для этого нужно выполнить ряд требований Международного валютного фонда.
Зеленский отметил, что сейчас переговоры с МВФ проводят каждый день. Об этом президент сказал после заседания фракции "Слуга народа" журналистам.
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Он отметил, что пока удалось договориться об увеличении программы от МВФ.
Я каждый день общаюсь с МВФ, Всемирным банком, ЕБРР, представителями некоторых стран ЕС. Что касается МВФ, то сейчас мы можем получить увеличение программы минимум до 8 миллиардов долларов,
– добавил глава государства.
Условия транша МВФ:
- Так называемый антиколомойський законопроект по номеру 3260 или альтернативный, который сделал бы невозможным возвращение национализированных банков бывшим владельцам.
- Законодательство об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения, тысячи поправок к которому длительное время обсуждали депутаты.
Мы договорились, что государственную землю сейчас продавать не будем. Также мы уменьшили концентрацию для физических лиц – до ста гектаров. Для юридических лиц – это будет второй этап, который введут с 2024 года. Там будет до 10 тысяч,
– пояснил Зеленский.
Нардеп Александр Дубинский в телеграмме написал, что во время заседания франции "Слуга народа" присутствовали менее половины депутатов. Якобы они и будут голосовать за закон о земле.
Главное о транше от МВФ
- В начале декабря 2019 года Украина договорилась с МВФ о новой трехлетней программе на 5,5 миллиарда долларов. Такое решение МВФ способствовало бы получению Украиной помощи от ЕС на 500 миллионов евро и кредита Всемирного банка даже до миллиарда долларов.
- Тогда первый транш кредита планировали получить еще в декабре, однако этого не произошло до сих пор. Сейчас говорят уже о мае 2020 года. Причина такой длительной задержки – невыполнение Украиной условий Фонда: принятия закона о рынке земли и законодательства о банках.
- Депутаты от "Слуги народа" неоднократно говорили, что в случае выполнения этих двух условий размер программы EFF может достичь 8 миллиардов, причем первый транш будет довольно значительным и покроет дефицит государственного бюджета Украины, возникшего из-за эпидемии коронавируса.
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