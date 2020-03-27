Зеленский рассказал при каких условиях и на сколько могут увеличить программу МВФ

Украина может увеличить программу финансовой поддержки МВФ минимум до 8 миллиардов долларов. Однако для этого нужно выполнить ряд требований Международного валютного фонда.

Зеленский отметил, что сейчас переговоры с МВФ проводят каждый день. Об этом президент сказал после заседания фракции "Слуга народа" журналистам.

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Он отметил, что пока удалось договориться об увеличении программы от МВФ.

Я каждый день общаюсь с МВФ, Всемирным банком, ЕБРР, представителями некоторых стран ЕС. Что касается МВФ, то сейчас мы можем получить увеличение программы минимум до 8 миллиардов долларов,

– добавил глава государства.

Условия транша МВФ:

Так называемый антиколомойський законопроект по номеру 3260 или альтернативный, который сделал бы невозможным возвращение национализированных банков бывшим владельцам. Законодательство об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения, тысячи поправок к которому длительное время обсуждали депутаты.

Мы договорились, что государственную землю сейчас продавать не будем. Также мы уменьшили концентрацию для физических лиц – до ста гектаров. Для юридических лиц – это будет второй этап, который введут с 2024 года. Там будет до 10 тысяч,

– пояснил Зеленский.

Нардеп Александр Дубинский в телеграмме написал, что во время заседания франции "Слуга народа" присутствовали менее половины депутатов. Якобы они и будут голосовать за закон о земле.

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