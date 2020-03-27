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      Государственную землю сейчас продавать не будем, – Зеленский

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      Народные депутаты фракции "Слуги народа" достигли согласия по вопросам открытия рынка земли. По предварительной информации, начало рынка земли откладывается до 1 июля 2021 года.

      Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа" сказал журналистам, что "государственную землю сейчас продавать не будем".

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      Он добавил, что законодательство об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения является одним из требований транша от МВФ.

      Мы договорились, что государственную землю сейчас продавать не будем. Также мы уменьшили концентрацию для физических лиц – до ста гектаров. Для юридических лиц – это будет второй этап, который введут с 2024 года. Там будет до 10 тысяч,
      объяснил Зеленский.

      Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из каналов отметила, что начало рынка земли откладывается.

      Он (рынок земли 24 канал) стартует по продаже только паев, принадлежащих частным владельцам. То есть, речь не будет идти, как минимум в первые два года действия рынка земли, о государственных и коммунальных землях,
      пояснила Кравчук.

      По ее словам, также будет уменьшена максимальная концентрация земли для физических лиц на первые два года – до 100 гектаров в одни руки.

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      Председатель парламента Дмитрий Разумков отметил, что на согласительном совете примут решение о внесении в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады законопроеков:

      • "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
      • Законопроекта о невозможности возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

      Важно! Принятие закона о рынке земель вместе с законом о регулировании банковской деятельности позволит Украине получить новую 3-летнюю программу расширенного финансирования МВФ в объеме примерно 8 миллиардов долларов.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины МВФ Владимир Зеленский Законодательство Слуга народа Дмитрий Разумков Рынок земли Транш МВФ
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