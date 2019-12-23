Земельный рынок: что на самом деле предлагают у Зеленского

Какие предохранители в законодательстве не позволят иностранцам купить землю, почему не будет монополии в агросекторе и сколько будет стоить гектар после открытия рынка – в интервью 24 каналу уполномоченного президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко.

Если владелец земли скроет гражданство другой страны, то ее передадут общине

Почему президентские инициативы по открытию рынка земли вызвали протесты? Действительно ли для этого есть основания?

Нужно навести порядок в земельных отношениях. Поэтому законопроект о рынке земли касается и децентрализации – предлагается передача власти по земельным вопросам на места, в общины. Это и антирейдерский пакет, наполнение кадастра, расширенное геопространственного планирования, сокращение бюрократических коррупционных процедур. Минимизация рисков, аудит и инвентаризация земель, принадлежащих госпредприятиям и тому подобное.

Внимание: Закон о земле: за и против

Прописаны все предохранители. Во-первых, иностранцы не будут иметь права на покупку земли. Во-вторых, концентрация в одних руках – до десяти тысяч гектаров. Эту инициативу взял на себя президент Зеленский. Максимально проработаны предостережения, чтобы не допустить спекулятивный капитал. В-третьих, ограниченный круг лиц, которые могут купить землю: государство, объединенные территориальные общины, граждане Украины, юридические лица, учредители которых являются граждане Украины.



Протесты против рынка земли не массовые и в Майдан не перерастут / Фото 24 канала

Популистские лозунги не вызывают поддержки в обществе. Об этом свидетельствует незначительное количество людей, вышедших с протестами под Верховную Раду. А политиканы, которые более двадцати лет спекулируют на теме земли, не предлагают ничего конструктивного. Оппоненты на заседаниях парламента применяют физическое насилие, блокировки, разбрасывание рабочих материалов. Сейчас аграрный комитет рассматривает около четырех тысяч поправок. К сожалению, большинство поправок не системны, дублируют друг друга. Это делается искусственно, чтобы затянуть рассмотрение законопроекта с целью сорвать земельную реформу.

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На самом деле есть компромисс с Всеукраинским аграрным советом, Украинским клубом аграрного бизнеса, Ассоциацией городов, Ассоциацией органов местного самоуправления. Их предложения учтены в документе.

Раздаются предостережения, что землю купят россияне. Насколько действенными являются предохранители о продаже земли иностранцам?

В заключительных и переходных положениях будет прописан механизм спецконфискации земли в случае нарушения законодательства. В частности, будет запущена государственная система мониторинга владельца земельного участка. Если человек скрыл какие-то документы или окажется, что он имеет гражданство другой страны, а тем более страны-агрессора, этот участок конфискуют. По месту регистрации участок будут передавать на баланс земельных общин, сдавать их в аренду.

Монополии на рынке земли не будет, и земля не подорожает существенно

Было очень много критики по максимальной концентрации земли в одни руки. Сейчас уменьшен до десяти тысяч гектаров. Впрочем, например, в соседней Польше, это всего 500 гектаров. Почему такая разница?

В Польше земельная реформа началась в 90-х годах. И была реализована под малого товаропроизводителя. Там около трех миллионов маленьких фермеров. Средний надел – четыре гектара.

В Украине семь миллионов пайщиков. У нас средний земельный надел 4,1 гектар. Впрочем, когда в 2000 году Кучма начал аграрную реформу и распаивание колхозов, те, кто получил такие земельные участки, сдали их в аренду. В результате 3/4 аграрного ВВП страны формируют хозяйства от одного до десяти тысяч гектаров. И создают наибольшее количество рабочих мест. Поэтому во избежание дискриминации таких субъектов максимальная планка – до десяти тысяч гектаров. Поэтому рынок земли в интересах 3/4 субъектов аграрного производства.

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У нас есть агрохолдинги – это 23% аграрного ВВП. В них земельные наделы – сто, двести и триста тысяч гектаров. Таких объектов десять. Они с учетом предохранителей также могут купить до десяти тысяч. Это разумный компромисс, исходя из экономических расчетов.

Что думают украинцы о рынке земли в Украине: смотрите видео

То есть монополии на рынке не будет?

Не будет. Мы искали компромисс, чтобы объединять, а не разъединять страну. Если Верховная Рада не будет соглашаться на ограничения в десять тысяч гектаров, то это положение может быть уменьшено. Но точно не увеличат.



Страны, в которых запрещено продавать землю / инфографика 24 канала

Фермеры переживают, что земля станет дорогой, и они не смогут ее купить. Это так?

Земля существенно не подорожает. Ажиотажа, очереди желающих все купить не будет. Владельцы земельных паев не будут спешить продавать свою землю. Зная, что в Восточной Европе все проходили этой этап. Чем дольше ты держишь такой актив, тем он дороже. Наши люди мудрые. Когда политиканы рассказывают, что селяне за бутылку водки продадут землю, то неприятно, что так говорят об украинцах.

По оценкам от 3 до 7% – столько земли будет продаваться. И нет предпосылок для подорожания земли в ближайшие годы. Кто хотел, уже продал.

Так сколько будет стоить гектар?

Сейчас по серым схемам один гектар земли стоит от полутора до двух тысяч долларов. При открытии рынка стоимость будет выше, но не очень. Арендная плата выгодна и постоянно растет. К примеру, в черноземной группе центрального региона – 200 долларов аренда гектара. Зачем продавать? Это самый дорогой актив и лучше наследственное имущество.

Доходы с агросектора увеличатся в пять раз

Открытие рынка повлияет на качество агропродукции и цены?

Рынок нужен, чтобы люди вкладывали в свою землю и развивали такие направления, как садоводство, ягодоводство, орошение, все, что связано с переработкой. Потому многие отрасли не развивается из-за того, что украинцы не хотят инвестировать в то, что арендуется.



Как украинцы относятся к продаже земли / инфографика 24 канала

Самое позорное – низкий уровень охраны почв. Об арендованном участке не заботятся и сеют там рапс и подсолнечник, которые убивают землю. Потому что хотят максимально вытянуть финансовую выгоду.

Основная проблема – у нас аграрный сектор сырьевого типа. Пшеница, кукуруза, соя экспортируются, а не перерабатываются у нас. Годовой доход всех аграрных производителей – 20 миллиардов долларов США. Это ничто. В аграрном секторе мы, как африканские страны, экспортирующие кофе и бананы. Наша задача – сделать толчок к капитальным инвестициям, чтобы аграрная продукция шла в переработку. Это увеличит в ближайшие десять лет доходы минимум в пять раз – до ста миллиардов долларов. Но без четких правил игры мы не можем двигаться дальше.