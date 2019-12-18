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      Зеленский хочет уменьшить количество сельхозземли в одних руках

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      Зеленский хочет до 10 тысяч гектаров уменьшить количество сельхозземли в одних руках / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой о том, чтобы в рамках открытия рынка земли установить возможность владеть в одних руках землей сельскохозяйственного назначения площадью не более 10 тысяч гектаров.

      Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тысяч гектаров. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тысяч. Давайте от 1 до 10 тысяч гектаров – и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию,
      – цитирует Зеленского его пресс-служба.

      К теме о рынке земли: В Кабмине хотят изменить налог на землю: кто от этого выиграет и что это значит

      После принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап к полноценному запуску рынка земли, добавил президент.

      "Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью", – уточнил Зеленский.

      Он также заверил фермеров, что опасения относительно рейдерства после введения рынка земли безосновательны, поскольку государство будет защищать владельцев.

      "Вопрос с продажей иностранцам решили – правки внесли", – подчеркнул глава государства.

      Зеленский в очередной раз подчеркнул, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.

      Полезно: Почему украинцев пугает рынок земли и какие последствия введения закона

      Что предусматривает законопроект о рынке земли

      Законопроект 2178-10, который открывает рынок земли, Верховная Рада приняла в первом чтении 13 ноября. Если точнее, то законопроект отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения. Заработает все с 1 октября 2020 года.

      Сейчас в проекте закона предусмотрены такие ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

      • не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ)
      • не более 8% земли в области,
      • не более 0,5% земли в стране в целом.

      Законопроект также запрещает покупку земель компаниями, у которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это временный запрет – до 1 января 2024 года. Это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

      Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум. А соответствующие поправки в законопроект внесут между 1 и 2 чтениями.

      На сегодня к законопроекту подали примерно 5 тысяч поправок, поэтому рассмотрение документа может затянуться на месяцы.

      Смотрите статистику об отношении украинцев к открытию рынка земли:

      відкриття ринку землі ставлення українців статистика опиутвання
      Отношение украинцев к отмене моратория на продажу и покупку земли / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Рынок земли Сельское хозяйство Мораторий на продажу земли Телефонный разговор Зеленского и Трампа
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