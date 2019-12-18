Зеленский хочет уменьшить количество сельхозземли в одних руках
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой о том, чтобы в рамках открытия рынка земли установить возможность владеть в одних руках землей сельскохозяйственного назначения площадью не более 10 тысяч гектаров.
Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тысяч гектаров. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тысяч. Давайте от 1 до 10 тысяч гектаров – и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию,
– цитирует Зеленского его пресс-служба.
К теме о рынке земли: В Кабмине хотят изменить налог на землю: кто от этого выиграет и что это значит
После принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап к полноценному запуску рынка земли, добавил президент.
"Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью", – уточнил Зеленский.
Он также заверил фермеров, что опасения относительно рейдерства после введения рынка земли безосновательны, поскольку государство будет защищать владельцев.
"Вопрос с продажей иностранцам решили – правки внесли", – подчеркнул глава государства.
Зеленский в очередной раз подчеркнул, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.
Полезно: Почему украинцев пугает рынок земли и какие последствия введения закона
Что предусматривает законопроект о рынке земли
Законопроект 2178-10, который открывает рынок земли, Верховная Рада приняла в первом чтении 13 ноября. Если точнее, то законопроект отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения. Заработает все с 1 октября 2020 года.
Сейчас в проекте закона предусмотрены такие ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:
- не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ)
- не более 8% земли в области,
- не более 0,5% земли в стране в целом.
Законопроект также запрещает покупку земель компаниями, у которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это временный запрет – до 1 января 2024 года. Это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.
Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум. А соответствующие поправки в законопроект внесут между 1 и 2 чтениями.
На сегодня к законопроекту подали примерно 5 тысяч поправок, поэтому рассмотрение документа может затянуться на месяцы.
Смотрите статистику об отношении украинцев к открытию рынка земли:
Отношение украинцев к отмене моратория на продажу и покупку земли / Инфографика 24 канала
Выбор редакции
-
Дети на крыше или летают на дроне : семья из США делает веселые фото для рождественских открытоксегодня , 14:12
-
Биатлон: украинец Сергей Семенов выиграл золото в короткой индивидуальной гонке Кубка IBUсегодня , 13:53
-
В 2019 году государство потратило на работу Рады более 3 миллиардов гривенсегодня , 13:33