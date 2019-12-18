Зеленський хоче зменшити кількість сільгоспземлі в одних руках

Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою про те, щоб у межах відкриття ринку землі встановити можливість володіти в одних руках землею сільськогосподарського призначення площею не більше 10 тисяч гектарів.

Було питання щодо концентрації. Депутати спочатку внесли норму про понад 200 тисяч гектарів. Згоден, це дуже багато. До комітету дійшла цифра 20 тисяч. Давайте від 1 до 10 тисяч гектарів – і розглядати на комітеті. Запропонуємо цифру, зменшимо концентрацію,

– цитує Зеленського його пресслужба.

До теми про ринок землі: У Кабміні хочуть змінити податок на землю: хто від цього виграє та що це означає

Після ухвалення закону щодо земельної реформи буде певний підготовчий етап до повноцінного запуску ринку землі, додав президент.

"Мораторій можна буде зняти тільки після ухвалення та підписання закону. А потім потрібно ще працювати з реєстрами, щоб усе було чисто. І ринок може запрацювати тільки через рік, восени", – уточнив Зеленський.

Він також запевнив фермерів, що побоювання щодо рейдерства після запровадження ринку землі безпідставні, оскільки держава захищатиме власників.

"Питання з продажем іноземцям вирішили – правки внесли", – наголосив глава держави.

Зеленський вкотре наголосив, що питання продажу землі іноземцям буде винесене на всеукраїнський референдум уже після відкриття ринку.

Корисно: Чому українців лякає ринок землі і які наслідки запровадження закону

Що передбачає законопроєкт про ринок землі

Законопроєкт 2178-10, що відкриває ринок землі, Верховна Рада схвалила в першому читанні 13 листопада. Якщо точніше, то законопроєкт скасовує заборону на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення. Запрацює все з 1 жовтня 2020 року.

Наразі у проєкті закону передбачені такі обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

не більше 8% землі в області;

не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Законопроєкт також забороняє покупку земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак це тимчасова заборона – до 1 січня 2024 року. Це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

Президент України Володимир Зеленський не раз заявляв, що винесе питання продажу землі іноземцям на референдум. А відповідні правки до законопроєкту внесуть між 1 і 2 читаннями.

На сьогодні до законопроєкту подали приблизно 5 тисяч правок, тож розгляд документа може затягтися на місяці.

Дивіться статистику про ставлення українців до відкриття ринку землі:



Ставлення українців до скасування мораторію на продаж та покупку землі / Інфографіка 24 каналу