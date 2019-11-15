Закон о земле: за и против

Несмотря на сопротивление большей части фракций, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2178-10. Поэтому вполне вероятно, что уже с 1 октября 2020 года украинцы смогут продавать землю сельскохозяйственного назначения.

Кто от этого выиграет и какие плюсы и минусы будет иметь внедрение рынка земли – в материале 24 канала.

Что предусматривает законопроект №2178-10?

Здесь речь идет о важных изменениях на рынке земли в Украине. В случае его принятия, уже с 1 октября 2020 года государственную и коммунальную землю можно будет купить на публичных прозрачных торгах. Кто уже арендует определенный участок, имеет право выкупить ее первым.

Подробно: Рада поддержала законопроект о введении рынка земли

В законопроекте прописали, в частности, запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако он временен – до 1 января 2024 года. То есть землю можно будет продавать иностранцам, но не сразу с введением рынка, а через 4 года.

Иностранцы, которые более трех лет арендуют землю в Украине, могут подать заявку на ее выкуп. Большие агрохолдеры – украинские и иностранные, которые сейчас арендуют землю, также имеют первоочередное право выкупить.

Кроме того, уменьшен процент земель, которые можно продать: с 15% до 8% в пределах области и до 35% – в общинах.

Ко второму чтению в действующий законопроект внесут правки:

Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.

Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это дано согласие народа Украины на референдуме.

Почему большинство фракций не поддержали законопроект?

13 ноября за введение рынка земли проголосовали 240 народных депутатов (227 из фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных). "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" голосовали против, "Голос" и "За будущее" воздержались, а депутаты с ОПЗЖ не голосовали вообще.

В этот же день под зданием Верховной Рады устроили митинг против открытия рынка земли. В частности, в акции приняли участие представители политической силы партии "Свобода" и Всеукраинский аграрный совет. Протестующие принесли под здание гроб с мертвой свиньей. Это символизировало то, что закон о введении рынка земли якобы убьет сельское хозяйство, в частности животноводство.

Также протестующие беспокоились из-за того, что "землю будут скупать олигархи и чиновники, а простые фермеры просто не будут иметь такой возможности".



Митинг против введения в Украине рынка земли / Getty Images

Финансовый аналитик Сергей Фурса в комментарии 24 каналу голосование нардепов объясняет их желанием получить большую поддержку украинцев, ведь люди верят мифам.

Большинство фракций шли за популизмом, потому что мы знаем: существует очень много мифов относительно рынка земли. Как результат, эта тема – достаточно чувствительная для общества и на ней продолжают паразитировать политики, именно поэтому и не голосуют за рынок земли, за очень нужную реформу,

– пояснил эксперт.

Он добавил, что можно понять позицию партии "Голос". Потому что первая предложенная модель была либеральной и приводила к самому быстрому росту экономики. А то, что предлагается сейчас, уже не предусматривает такого роста – из-за ограничений. И фракция "Голос" не голосовала именно по этой причине. Все остальные – по причине популистской, они не к тому апеллируют.

Преимущества и недостатки внедрения рынка земли

Сергей Фурса отмечает: от создания рынка земли выигрывает в целом Украина. Ведь, по его словам, отсутствие такого рынка – это ненормально. Прежде всего его внедрение является преимуществом для владельцев паев, почти семи миллионов украинцев – у них появится возможность пользоваться своей частной собственностью.

А вот агрохолдинги и крупные предприятия проигрывают на первом этапе. Потому что для них главный риск – это потеря сверхприбылей, которые сейчас они получают из-за дешевой аренды. Именно поэтому они так упорно выступают против рынка земли. Но эта неприятность постигнет их только на начальном этапе. В долгосрочной перспективе для аграриев это будет означать, в частности, рост капитализации и возможность привлечения кредитов под землю.



От внедрения рынка земли выигрывают прежде всего владельцы паев / Pixabay

Как отметил в комментарии 24 каналу эксперт по админреформе, директор института развития территорий Юрий Ганущак, на выходе мы можем получить две модели:

латиноамериканская – крупные города и фавелы, и полностью пустынная территория;

европейская – модель чистого открытого рынка.

Последняя, ​​по словам эксперта – это богатые села, с огромным количеством фермеров. Их продукция, возможно, не столь эффективна с точки зрения экономики. Но они решают огромную социальную проблему – обеспечивают работой жителей окрестных сел. И это побуждает людей не ехать на заработки в крупные города или другие страны.

Также важна возникающая проблема – в законопроекте упустили момент контроля за качеством использования самой земли. Речь идет прежде всего о том, что есть угроза использования технологий, которые портят землю.

Рынок земли должен быть. Но он должен быть регулируемым. До тех пор, пока не будет введен Институт перфектов, нельзя будет организовать контроль за качеством и даже за оборотом этой земли, потому что рейдерство будет процветать. А все правоохранительные органы так или иначе "завязаны" на местную элиту,

– пояснил Ганущак.

Как это наладить? Сначала – внести изменения в Конституцию, ввести Институт перфектов, ввести системы контроля за качеством использования земли, создать крупные общины. Последние способны контролировать и реагировать на ухудшение качества чрезвычайно быстро, буквально в течение 1-2 дней. А когда это осуществляется в течение года – это неэффективно.

Поэтому эксперт уверен: просто сейчас нельзя открывать рынок земли, здесь следует действовать постепенно.

Вопрос переходных положений, вопрос раздела, касающегося качества земли, критериев ее оценки – все это должно идти в комплексе с реформой и территориальной организацией власти. Без таких изменений это – очень сомнительная затея,

– отметил эксперт.

Он уточнил: для того, чтобы внедрить соответствующие положения, нужно полгода – год максимум. Однако проект изменений в Конституцию уже второй месяц лежит в Офисе президента и никакой реакции пока не было.



Где существует мораторий на продажу земли / Инфографика 24 канала

Украинская земля и иностранцы: в чем проблема?

"Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земельные участки только в случае, если на это дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме", – отметил президент Владимир Зеленский, отметив, что вопрос земли очень чувствительный для украинцев.

Однако не все специалисты считают такое решение гаранта правильным. Так, Сергей Фурса отмечает: важные экономические вещи должны приниматься ответственными политиками, которым народ делегировал такое право, а не через народовластие.

Референдум отражает популизм, какие-то мифы и страхи, существующие в обществе. И никоим образом не приводит к профессиональной дискуссии,

– пояснил эксперт.

В целом специалисты сходятся во мнении: то, что иностранцы будут покупать землю в Украине, на самом деле не является проблемой.

Так, Юрий Ганущак отмечает тот момент, что иностранец – физическое лицо, которое ступает на территорию Украины, уже через некоторое время становится, образно говоря, "украинским буржуазным националистом". Это – практика и этому есть примеры: люди переезжают, изучают украинский язык, создают здесь семьи и тому подобное. Но эксперт подчеркивает: речь идет именно о физическом лице – фермере, а не юридическом. В последнем случае все же ограничения должны быть.

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По словам Сергея Фурсы, у нас только 5% владельцев паев хотят продать землю. И нет ничего плохого в том, что ею будут пользоваться не украинцы:

Вот я, как налогоплательщик, еду и у меня справа поле. Какая мне разница, кто это поле обрабатывает? Украинский фермер, агрохолдинг или некий французский аграрий? Мне нет никакой разницы. Главное, чтобы они обрабатывали, платили налоги и все. Никто эту землю не будет вывозить из страны, она все равно остается в украинском правовом поле, государство остается регулятором.

Наоборот, с иностранцами в Украину придут лучшие и более современные технологии, увеличится урожайность и цена на землю будет гораздо выше. Мы не боимся, что наши заводы покупают иностранцы. Почему же мы о сельском хозяйстве должны мыслить как-то отдельно? Как отмечает Сергей Фурса, все это – рост экономики и только лучше для бюджета.



Как украинцы относятся к продаже земли / инфографика 24 канала