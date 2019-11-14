В "Голосе" объяснили, почему не поддержали голосование за рынок земли

В программе фракции "Голос" есть несколько пунктов, касающихся земельной реформы. В частности говорится, что открытие рынка земли должно происходить прозрачно и открыто. К тому же, рынок земли должен открываться прежде всего в интересах малых и средних фермеров, а не агрохолдингов.

Почему представители "Голоса" воздержались от голосования по рынку земли – в прямом эфире программы "Политанатомия" на 24 канале рассказал нардеп Роман Лозинский.

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Отметим, что Верховная Рада поддержала законопроект №2178-10 о внедрении рынка земли в первом чтении. Владимир Зеленский поблагодарил депутатов "Слуги народа" за то, что они стали авторами настоящего момента.

Что мы видим сейчас? Законотворческий процесс, который на самом деле соединил в себе брифинг Зеленского за чуть более, чем сутки до голосования, где он говорит о вещах, которых в законе нет. И заявление председателя фракции "Слуги народа" (Давида Арахамии – 24 канал) после голосования, который сказал, что сложит мандат, если не будет референдума – чего в законе не было,

– отметил Лозинский.

По его мнению, это показывает, что рынок земли будет открываться не в интересах малых и средних фермеров. Ведь в бюджете нет заложенных средств для их кредитования. Это означает, что они не будут иметь свободных оборотных средств, чтобы купить землю и, самое главное, потом ее обрабатывать.

"Мы однозначно за отмену моратория на продажу земли. Но, по мнению фракции "Голос", формулировка "лучше любая реформа, чем никакой" – это точно неправильный подход", – подчеркнул нардеп.



Где еще запрещена продажа земли / Инфографика 24 канала

Лозинский также пояснил, что его фракция заняла четкую позицию, чтобы ко второму чтению были приняты конструктивные предложения. И чтобы потом "Голос" мог реализовать все те позиции, которые нардепы критически применяли во время рассмотрения законопроекта в первом чтении.

А это, кстати, инвентаризация земли, о которой не упоминается. К сожалению, бюджет приняли без соответствующей нормы, без ленты конкретно для бюджетирования, для дешевых кредитов малых фермерам,

– подчеркнул депутат.

И отметил, что не понимает, как "слуги народа" хотят внедрять земельный рынок, если малые и средние фермеры не будут иметь свободных оборотных средств.

На вопрос, добавит ли "Голос" свои голоса, чтобы во втором чтении собралось 226 минимально необходимых, Лозинский ответил: "Это зависит от финального текста законопроекта, который будет вынесен в зал. Если же там не будет принципиальных позиций, которые введут рынок земли в интересах малых и средних фермеров – однозначно, что нет".

Что предусматривает законопроект №2178-10?

Отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение (продажу) земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

Сейчас в нем прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

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Однако Владимир Зеленский заявлял, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. Что касается иностранцев, то такое право они могут получить только после одобрения на референдуме. Между 1 и 2 чтением в действующий проект закона внесут правки:

• Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.

• Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это дано согласие народа Украины на референдуме.

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