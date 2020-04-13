Рада підтримала зміни до закону про протидію коронавірусу: деталі

Верховна Рада України схвалила внесення змін до закону про запобігання поширенню коронавірусу в Україні. Відповідний законопроєкт підтримали 332 депутатів.

Проєкт змін до "протикоронавірусного" закону доступний під №3320 на сайті Верховної Ради України. Після розгляду депутати також схвалили, щоб голова Ради негайно підписав законопроєкт і передав його на підпис президенту.

Важливо В Україні на коронавірус захворіли вже понад 3 тисячі людей

Які зміни будуть внесені до закону:

Передовсім законопроєкт регулює визначення самоізоляція та обсерватор. Крім того, вводиться поняття обсервації, як "перебування особи, щодо якої є ризик поширення інфекційної хвороби, в обсерваторі з метою її обстеження та здійснення медичного нагляду за нею".

Крім того, законопроєкт пропонує, щоб підстави та порядок самоізоляції людей визначалися рішенням органу влади про запровадження карантину.

Разом з тим на час дії карантину державна і місцева влада створюють спеціалізовані шпиталі й обсерватори на тій території, де діє карантин.

Обов'язковій госпіталізації туди підлягають хворі на небезпечні інфекційні хвороби, а також ті люди, які мають ознаки таких хвороб.

Водночас люди, які захочуть покинути територію дії карантину до його завершення, матимуть на це право. Втім для цього їм потрібна спеціальна довідка, яка видається за результатами медичного обстеження.

Законопроєкт також дозволяє на період карантину обробку персональних даних без згоди особи. Зокрема, це – інформація щодо стану здоров'я, місця госпіталізації або самоізоляції, паспортних даних, роботи.

Цю інформацію використовуватимуть виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів. Протягом 30 днів після закінчення карантину ця інформація буде знеособлена або знищена.

Для чого потрібні такі зміни до закону?Народні депутати, які є авторами законопроєкту, пояснюють, що його метою є гармонізація законодавства з сучасними тактиками поширення епідемії коронавірусу.



Мовляв, проєкт закону розроблений з метою покращення якості та доступності медичної допомоги в умовах боротьби з коронавірусною хворобою.