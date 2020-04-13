Рада поддержала изменения в закон о противодействии коронавирусу: детали

Верховная Рада Украины одобрила внесение изменений в закон о предотвращении распространения коронавируса в Украине. Соответствующий законопроект поддержали 332 депутатов.

Проект изменений в "противокоронавирусном" законе доступен под №3320 на сайте Верховной Рады Украины. После рассмотрения депутаты также одобрили, чтобы председатель Рады немедленно подписал законопроект и передал его на подпись президенту.

Важно В Украине коронавирусом заболели уже более 3 тысяч человек

Какие изменения будут внесены в закон:

Прежде всего, законопроект регулирует определение самоизоляция и обсерватор. Кроме того, вводится понятие обсервации, как "нахождение лица, в отношении которого есть риск распространения инфекционной болезни, в обсерваторе с целью ее обследования и осуществления медицинского надзора за ним".

Кроме того, законопроект предлагает, чтобы основания и порядок самоизоляции людей определялись решением органа власти о введении карантина.

Вместе с тем на время действия карантина государственная и местная власть создают специализированные госпитали и обсерваторы на той территории, где действует карантин.

Обязательной госпитализации туда подлежат больные опасными инфекционными болезнями, а также те люди, которые имеют признаки таких болезней.

В то же время люди, которые захотят покинуть территорию действия карантина до его завершения, будут иметь на это право. Впрочем для этого им нужна специальная справка, которая выдается по результатам медицинского обследования.

Законопроект также позволяет на период карантина обработку персональных данных без согласия лица. В частности, это – информация о состоянии здоровья, места госпитализации или самоизоляции, паспортных данных, работы.

Эту информацию будут использовать исключительно с целью осуществления противоэпидемических мероприятий. В течение 30 дней после окончания карантина эта информация будет обезличена или уничтожена.

Для чего нужны такие изменения в закон?

Народные депутаты, которые являются авторами законопроекта, объясняют, что его целью является гармонизация законодательства с современными тактиками распространение эпидемии коронавируса.



Мол, проект закона разработан с целью улучшения качества и доступности медицинской помощи в условиях борьбы с коронавирусной болезнью.