Рада одобрила законопроект о едином налоговом счете с правками Зеленского

Верховная Рада Украины окончательно одобрила законопроект о едином счете для уплаты налогов. Он был принят еще в октябре 2019 года, но впоследствии президент ветировал его и предоставил свои предложения относительно поправок. За принятие с предложениями президента проголосовали 279 депутатов.

Проект закона под №1049 доступен на сайте Верховной Рады Украины.

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Что предусматривает законопроект:

Он прежде всего предполагает создание единого счета уплаты налогов и его синхронизацию с электронным кабинетом налогоплательщика.

Таким образом, через единый счет можно будет оплатить не только государственные, но и местные налоги.

Какова цель законопроекта? Глава налогового комитета Рады Данил Гетманцев объяснил, что закон призван решить проблему переплаты налогов предпринимателями, когда на одном счету – переплата, на другом – недоплата, а предпринимателя все равно штрафуют.

Какие предложения внес Владимир Зеленский:

Президент Украины вернул законопроект с двумя правками. Первая из них касается того, что этот законопроект вместе с законом о госрегулировании производства алкоголя, табачных изделий и топлива, фактически устанавливает государственное регулирование за формированием цен на табачные изделия. Следовательно Зеленский предлагает внести изменения в последний закон, чтобы избежать этого.

Второе замечание президента является более формальным и касается того, что в законопроекте говорится об "органе доходов и сборов", хотя в Украине есть общегосударственный термин "налоговый орган". Поэтому президент предлагает устранить и эту неточность.