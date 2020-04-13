Рада схвалила законопроєкт про єдиний податковий рахунок з правками Зеленського
Верховна Рада України остаточно схвалила законопроєкт про єдиний рахунок для сплати податків. Він був ухвалений ще у жовтні 2019 року, але згодом президент ветував його і надав свої пропозиції щодо правок. За схвалення з пропозиціями президента проголосували 279 депутатів.
Одразу жзакон направили на підпис Президенту. Проєкт закону під №1049 доступний на сайті Верховної Ради України.
Важливо Позачергове засідання Ради: онлайн-трансляція
Що передбачає законопроєкт:
Він передовсім передбачає створення єдиного рахунку сплати податків та його синхронізацію з електронним кабінетом платника податків.
Таким чином через єдиний рахунок можна буде сплатити не тільки державні, а й місцеві податки.
Якою є мета законопроєкту?Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев пояснив, що закон покликаний вирішити проблему переплати податків підприємцями, коли на одному рахунку – переплата, на іншому – недоплата, а підприємця все одно штрафують.
Які пропозиції вніс Володимир Зеленський:
Президент України повернув законопроєкт з двома правками. Перша з них стосується того, що цей законопроєкт укупі з законом про держрегулювання виробництва алкоголю, тютюнових виробів і пального, фактично, встановлює державне регулювання за формуванням цін на тютюнові вироби. Відтак Зеленський пропонує внести зміни в останній закон, щоб уникнути цього.
Друге зауваження президента є більш формальним і стосується того, що у законопроєкті мовиться про "орган доходів і зборів", хоча в Україні є загальнодержавний термін "податковий орган". Тож президент пропонує усунути і цю неточність.
Читайте також
-
Українські лікарні можуть отримати сотні вітчизняних апаратів ШВЛ у найближчі тижні, – президентсьогодні , 13:47
-
Коронавірус у Збройних силах України – останні новини: захворів ще один військовийсьогодні , 10:25
-
Програму дій уряду Шмигаля зареєстрували у Раді: що вона передбачаєсьогодні , 14:41
-
Коронавірус COVID-2019 в Китаї: виявили майже 100 нових випадківсьогодні , 10:12
-
Верховна Рада збереться на ще одне позачергове засідання цього тижнясьогодні , 14:47
-
Це малореалістично, – посол України в ООН про миротворчу місію на Донбасісьогодні , 12:33