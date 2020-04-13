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      Рада схвалила законопроєкт про єдиний податковий рахунок з правками Зеленського

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      Рада після вето Зеленського таки схвалила створення єдиного податкового рахунку / iportal.rada.gov.ua

      Верховна Рада України остаточно схвалила законопроєкт про єдиний рахунок для сплати податків. Він був ухвалений ще у жовтні 2019 року, але згодом президент ветував його і надав свої пропозиції щодо правок. За схвалення з пропозиціями президента проголосували 279 депутатів.

      Одразу жзакон направили на підпис Президенту. Проєкт закону під №1049 доступний на сайті Верховної Ради України.

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      Що передбачає законопроєкт:

      Він передовсім передбачає створення єдиного рахунку сплати податків та його синхронізацію з електронним кабінетом платника податків.

      Таким чином через єдиний рахунок можна буде сплатити не тільки державні, а й місцеві податки.

      Якою є мета законопроєкту?Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев пояснив, що закон покликаний вирішити проблему переплати податків підприємцями, коли на одному рахунку – переплата, на іншому – недоплата, а підприємця все одно штрафують.

      Які пропозиції вніс Володимир Зеленський:

      Президент України повернув законопроєкт з двома правками. Перша з них стосується того, що цей законопроєкт укупі з законом про держрегулювання виробництва алкоголю, тютюнових виробів і пального, фактично, встановлює державне регулювання за формуванням цін на тютюнові вироби. Відтак Зеленський пропонує внести зміни в останній закон, щоб уникнути цього.

      Друге зауваження президента є більш формальним і стосується того, що у законопроєкті мовиться про "орган доходів і зборів", хоча в Україні є загальнодержавний термін "податковий орган". Тож президент пропонує усунути і цю неточність.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада Податки Президент України Податковий кодекс
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