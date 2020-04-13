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      Рада поддержала повышение штрафов за поджог травы: детали

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      Штрафы за поджог травы вырастут в десятки раз / zik.ua

      Верховная Рада Украины одобрила законопроект о повышении штрафов за поджог травы. Теперь минимальный штраф вырастет от 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен. Соответствующий проект закона поддержали 328 народных избранников.

      Соответствующий законопроект под №2339 доступен на сайте Верховной Рады Украины. Кроме того, депутаты поддержали немедленное подписание председателем Совета и отправления на подпись президенту.

       

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      Новые размеры штрафов:

      • за загрязнение воздуха вредными испарениями – от 30 тысяч 600 до 61 тысячи 200 гривен (раньше было от 1,7 тысячи до 3,4 тысячи гривен);
      • за повреждение растительного покрова – от 91 тысячи 80 до 153 тысяч гривен (раньше было от 5,1 тысячи гривен до 8,5 тысяч гривен);
      • за нарушение пожарной безопасности в лесах для граждан – от 1,53 тысячи до 4,59 тысячи гривен (раньше от 85 до 255 гривен);
      • за нарушение пожарной безопасности в лесах для чиновников – от 4,59 тысячи до 15,3 тысячи гривен (раньше от 255 до 850 гривен);
      • за уничтожение или повреждение леса огнем для граждан – от 4,59 тысячи до 15,3 тысячи гривен (раньше от 255 до 850 гривен);
      • за уничтожение или повреждение леса огнем для чиновников – от 10,71 тысячи до 30,6 тысячи гривен (раньше от 595 до 1 тысячи 20 гривен);
      • за самовольный поджог травы для граждан – от 3,06 тысячи до 6,12 тысячи гривен (раньше от 170 до 340 гривен);
      • за самовольный поджог травы для чиновников – от 15,3 тысячи до 21,42 тысячи гривен (раньше было от 850 до 1 тысячи 190 гривен);
      • за поджог травы природно-заповедного фонда для граждан – от 6,12 тысячи до 12,24 тысячи гривен (раньше было от 340 до 680 гривен);
      • за поджог травы природно-заповедного фонда для чиновников – от 21,42 тысячи до 30,6 тысячи гривен (раньше было от 1,36 тысячи до 1,7 тысячи гривен).

      Законопроект вступает в силу на следующий день после его публикации в официальных изданиях. Перед этим его еще должен подписать президент.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пожар Верховная Рада Законодательство Штрафы
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