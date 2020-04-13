Рада підтримала підвищення штрафів за підпал трави: деталі

Верховна Рада України схвалила законопроєкт про підвищення штрафів за підпал трави. Відтепер мінімальна сума штрафу зросте від 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень. Відповідний проєкт закону підтримали 328 народних обранців.

Відповідний законопроєкт під №2339 доступний на сайті Верховної Ради України. Крім того, депутати підтримали негайне підписання головою Ради і відправлення на підпис президенту.

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Нові розміри штрафів:

за забруднення повітря шкідливими випарами – від 30 тисяч 600 до 61 тисячі 200 гривень (раніше було від 1,7 тисячі до 3,4 тисячі гривень);

– від 30 тисяч 600 до 61 тисячі 200 гривень (раніше було від 1,7 тисячі до 3,4 тисячі гривень); за пошкодження рослинного покриву – від 91 тисячі 80 до 153 тисяч гривень (раніше було від 5,1 тисячі гривень до 8,5 тисячі гривень);

– від 91 тисячі 80 до 153 тисяч гривень (раніше було від 5,1 тисячі гривень до 8,5 тисячі гривень); за порушення пожежної безпеки у лісах для громадян – від 1,53 тисячі до 4,59 тисячі гривень (раніше від 85 до 255 гривень);

– від 1,53 тисячі до 4,59 тисячі гривень (раніше від 85 до 255 гривень); за порушення пожежної безпеки у лісах для чиновників – від 4,59 тисячі до 15,3 тисячі гривень (раніше від 255 до 850 гривень);

– від 4,59 тисячі до 15,3 тисячі гривень (раніше від 255 до 850 гривень); за знищення або пошкодження лісу вогнем для громадян – від 4,59 тисячі до 15,3 тисячі гривень (раніше від 255 до 850 гривень);

– від 4,59 тисячі до 15,3 тисячі гривень (раніше від 255 до 850 гривень); за знищення або пошкодження лісу вогнем для чиновників – від 10,71 тисячі до 30,6 тисячі гривень (раніше від 595 до 1 тисячі 20 гривень);

– від 10,71 тисячі до 30,6 тисячі гривень (раніше від 595 до 1 тисячі 20 гривень); за самовільний підпал трави для громадян – від 3,06 тисячі до 6,12 тисячі гривень (раніше від 170 до 340 гривень);

– від 3,06 тисячі до 6,12 тисячі гривень (раніше від 170 до 340 гривень); за самовільний підпал трави для чиновників – від 15,3 тисячі до 21,42 тисячі гривень (раніше було від 850 до 1 тисячі 190 гривень);

– від 15,3 тисячі до 21,42 тисячі гривень (раніше було від 850 до 1 тисячі 190 гривень); за підпал трави природно-заповідного фонду для громадян – від 6,12 тисячі до 12,24 тисячі гривень (раніше було від 340 до 680 гривень);

– від 6,12 тисячі до 12,24 тисячі гривень (раніше було від 340 до 680 гривень); за підпал трави природно-заповідного фонду для чиновників – від 21,42 тисячі до 30,6 тисячі гривень (раніше було від 1,36 тисячі до 1,7 тисячі гривень).

Законопроєкт набуває чинності наступного дня після його публікації в офіційних виданнях. Перед цим його ще має підписати президент.