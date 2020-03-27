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      Дубинский был у Коломойского перед подачей антиколомойского закона – Bihus.Info

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      Нардепа Александра Дубинского несколько раз заметили возле офиса Игоря Коломойского. Видели его там журналисты Bihus.Info накануне подачи в Верховную Раду законопроекта, альтернативного правительственному.

      Даже после объявления карантина по всей Украине Дубинского видели возле бизнес-центра "Миллениум", где расположен офис Коломойского. Об этом сообщает Bihus.info.

      Подробнее Переговоры с МВФ: что известно про "антиколомойский" законопроект

      Так, 17 марта журналисты заметили под бизнес-центром автомобиль, которым пользуется нардеп. Через два дня журналистам удалось зафиксировать и самого Дубинского во время выхода из "Миллениума", в котором нардеп провел около трех часов.

      Уже после своих визитов Александр Дубинский зарегистрировал альтернативный законопроект. Вероятнее всего, его суть в том, чтобы максимально затянуть процесс рассмотрения основного законопроекта, ведь профильный парламентский комитет обязан рассматривать также и все альтернативные документы.

      Что известно про "антиколомойский" законопроект

      Законопроект №3260 предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

      Это было обязательным условием МВФ для открытия новой трехлетней программы на 5,5 миллиарда долларов для Украины.

      В целом законопроект должен устранить законодательные пробелы, которые возникли во время очистки банковской системы, и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации "Приватбанка".

      Подробнее про "антиколомойский законопроект" – по ссылке.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Приватбанк Игорь Коломойский Олександр Дубинский Слуга народа Новости политики
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