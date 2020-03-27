01:28
27 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Дубінський був у Коломойського перед подачею антиколомойського закону – Bihus.Info

      - Читать новость на русском
      Дубінський біля офісу Коломойського / bihus.info

      Нардепа Олександра Дубінського декілька разів помітили біля офісу Ігоря Коломойського. Бачили його там журналісти Bihus.Info напередодні подачі у Верховну Раду законопроєкту, альтернативного урядовому.

      Навіть після оголошення карантину в усій Україні Дубінського бачили біля бізнес-центру "Міленіум", де розташований офіс Коломойського. Про це повідомляє Bihus.info.

      Детальніше Перемовини з МВФ: що відомо про "антиколомойський" законопроєкт

      Так, 17 березня журналісти помітили під бізнес-центром автомобіль, яким користується нардеп. Через два дні журналістам вдалося зафіксувати і самого Дубінського під час виходу з "Міленіуму", в якому нардеп провів близько трьох годин.

      Вже після своїх візитів Олександр Дубінський зареєстрував альтернативний законопроєкт. Найімовірніше, його суть в тому, щоб максимально затягнути процес розгляду основного законопроєкту, адже профільний парламентський комітет зобов’язаний розглядати також і всі альтернативні документи.

      Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт

      Законопроєкт №3260 передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

      Це було обов’язковою умовою МВФ для відкриття нової трирічної програми на 5,5 мільярда доларів для України.

      Загалом законопроєкт має усунути законодавчі прогалини, які виникли під час очищення банківської системи, і знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію "Приватбанку".

      Детальніше про "антиколомойський законопроєкт" – за посиланням.

      Новини про коронавірус 26 березня: Україна закриває кордони, у світі понад 500 000 інфікованих
      сьогодні
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Верховна Рада Приватбанк Ігор Коломойський Олександр Дубінський Слуга народу Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:34 Новини про коронавірус 26 березня: Україна закриває кордони, у світі понад 500 000 інфікованих
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 00:14 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
      Олександр Бевза
      26 березня , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      26 березня , 13:57 Коли закінчиться карантин: концерти, на які ми чекаємо
      Ліза Астахова
      26 березня , 22:30 Перемовини з МВФ: що відомо про "антиколомойський" законопроєкт
      Антон Голобородько
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук