Дубінський був у Коломойського перед подачею антиколомойського закону – Bihus.Info

Нардепа Олександра Дубінського декілька разів помітили біля офісу Ігоря Коломойського. Бачили його там журналісти Bihus.Info напередодні подачі у Верховну Раду законопроєкту, альтернативного урядовому.

Навіть після оголошення карантину в усій Україні Дубінського бачили біля бізнес-центру "Міленіум", де розташований офіс Коломойського. Про це повідомляє Bihus.info.

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Так, 17 березня журналісти помітили під бізнес-центром автомобіль, яким користується нардеп. Через два дні журналістам вдалося зафіксувати і самого Дубінського під час виходу з "Міленіуму", в якому нардеп провів близько трьох годин.

Вже після своїх візитів Олександр Дубінський зареєстрував альтернативний законопроєкт. Найімовірніше, його суть в тому, щоб максимально затягнути процес розгляду основного законопроєкту, адже профільний парламентський комітет зобов’язаний розглядати також і всі альтернативні документи.

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт

Законопроєкт №3260 передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

Це було обов’язковою умовою МВФ для відкриття нової трирічної програми на 5,5 мільярда доларів для України.

Загалом законопроєкт має усунути законодавчі прогалини, які виникли під час очищення банківської системи, і знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію "Приватбанку".

Детальніше про "антиколомойський законопроєкт" – за посиланням.