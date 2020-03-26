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      Переговоры с МВФ: что известно о "антиколомойський" законопроект

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      Ігор Коломойський / nv.ua/

      Несмотря на то, что планета все так же продолжает крутиться вокруг своей оси и солнца, жизни цивилизованного мира постепенно останавливается. Казалось бы мы можем мыслить масштабами вселенной, но причиной основных страхов сегодня микроскопический вирус, который даже увидеть невооруженным глазом невозможно.

      Почнемо з початку, усі ми знаємо, що карантин поступово зупиняє виробництво товарів та послуг. А значить ми усі перестаємо заробляти. Але ж ми все одно витрачаємо гроші – жити ж треба, значить грошей у нас стає все менше.

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      Арифметику ніхто не скасовував: якщо в козирну перестати класти яблука, а тільки брати їх звідти – вони рано чи пізно закінчаться. Те саме і з грошима. І не тільки з вашими особистими. Так само і в масштабах країни та і усього світу.

      Скільки триватиме карантин – не зрозуміло. Ми можемо дійти до того, що в один момент наші запаси закінчаться. Що робити тоді?

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Голобородько":

      Відповідь на це питання є. На щастя економісти сотні років працювали і придумали чимало механізмів. Один з них – це гроші. По суті вони нічого самі по собі не означають просто папірці або навіть цифри на рахунку. Це всього лише еквівалент товарів.

      І купити на них можна щось тільки тому, що ми про це домовились і погодились з цим. Саме на цих домовленостях і тримається світ.

      А якщо ми розуміємо, що гроші це лише домовленості, то маємо знати, що їх кількість теж визначається тими ж домовленостями. Їх не можна просто так надрукувати. Бо тоді їх буде на багато більше ніж товарів. А значить товари стануть дорожчими.

      Але, тут увага, якщо їх буде трошки більше ніж товарів, в межах розумного звісно, економісти припускають, що не відбудеться нічого страшного просто товарів почнуть випускати більше. Адже кожне підприємство може і хоче випускати трошки більше.

      І ось в цей момент і з'являються великі фінансові організації типу МВФ, які слідкують за балансом. Якщо бачать, що у якоїсь країни є криза – можуть допомогти. Трошки збільшити для них кількість грошей, які допоможуть збільшити виробництво.


      МВФ / Фото theworldnews.net

      Саме такий ресурс нам зараз і потрібен. Ми зупиняємо виробництво і тому закінчуються гроші. Якщо ми зможемо взяти додаткові фінанси – українці продовжать витрачати на найнеобхідніше. А значить виробництво цих товарів і послуг не зупиниться повністю.

      По завершенню карантину саме це дозволить відновити нашу економіку. Адже завжди простіше продовжити рух, ніж починати його з самого початку. Це здається очевидним.

      Це очевидно для вас, для мене, для уряду. Тому перемовини з МВФ тривають і нібито нам готові дати ці гроші. Але виставляють і умову. Ми повинні гарантувати, що витрачати будемо їх за призначенням.

      Не просто віддамо в банк олігарху з Дніпра, в який вже вбахали купу мільярдів з бюджету. А витратимо гроші МВФ на підтримку купівельної спроможності українців.

      Саме тому, вимагають від України ухвалити "антиколомойський" закон. Тут теж здається все просто – треба прийняти закон, який би заборонив повертати банк олігарху. Проєкт закону вже узгодили з МВФ, а уряд його навіть вніс в Раду.


      Ігор Коломойський /  Фото скриншот відео з YouTube

      Здається все – далі питання технічне. Просто проголосувати і ми уникнемо краху. Ось тут цікаво. Я питаю у депутатів Коломойського, тобто у народних депутаті, які представляють Коломойського, чи готові ви проголосувати за а"?

      Здавалося б, в ці складні часи усі повинні об'єднатися і перестати думати лише про себе. І ось що мені відповідає Максим Бужанський: "Не знаю, чекаю на рішення комітету щодо цього закону. Там є ще альтернативи".


      Максим Бужанський / Фото rubryka.com

      Дивна позиція, чи не так? Які альтернативи, типу нам є з чого обирати? МВФ узгодили один проєкт і гроші дадуть тільки, якщо приймуть його. А ось як відповідає інший депутат Коломойського – Дубінський: "Для цього є засідання комітету. Ми обов’язково вас повідомимо".


      Олександр Дубінський / Фото president.gov.ua

      І тут я почав сумніватися, чи буде група олігарха голосувати за потрібний закон. І не дарма, буквально миттєво вони зареєстрували аж цілих 3 альтернативних проєкти. Логіка? Затягнути процес прийняття, адже по процедурі розглядати треба буде не 1 закон, а 4.

      Але ж вони не можуть от так просто вийти до журналістів і сказати, що ми проти того узгодженого "антиколомойського" закону, бо він загрожує "Бєнє". Їм треба щось придумати. Щось таке, з турботою про народ. Наприклад, ось таке.

      Правда цікаво, він взяв розказав, що треба зробити і правильно розказав, тільки забув сказати звідки на це все взяти грошей. А відповідь є далі. Коломойський і його посіпаки вже давно розказують про дефолт.

      Мовляв, ми скажемо усьому світу, що не можемо більше платити по боргах і не хочемо грати по їх правилах. І почнемо самі, не оглядаючись, на світ друкувати гроші.

      Здається логічно в наших умовах? Можливо, але вони не говорять про наслідки. Якщо ми надрукуємо гривню просто так – вона знеціниться миттєво. І ми просто в раз усі станемо бідніші. По-друге, борги нам ніхто не пробачить. І віддавати їх все одно прийдеться.

      Так не зараз, а пізніше. Коли ми все ж зрозуміємо, що світові правила, от ті домовленості, на яких і стоїть світ, виконувати треба. А через кілька років, чи навіть місяців ми це зрозуміємо. І ось уряд прийде до МВФ і скаже: “Ми були не праві, вибачте, а не могли б ви нам дати трошки грошей”.

      І у відповідь почуємо на свою адресу купу дуже неприємних слів. Зрештою гроші нам дадуть, але спершу треба буде повернути усі борги. Вірніше як, нам дадуть гроші в борг, на повернення боргів. Але почнуть з нами торгувати. Потім ще раз дадуть, щоб забрати. І так допоки ми не повернемо усе.

      А потім років через 5-10 наша економіка знову почне рости. Так, як це вже було після урядів Тимошенко і Азарова. Ми 5 років повертали борги і дуже повільно росли. І тут, коли ми майже з усім розрахувалися. Мало того що криза по нас вдарила ще і Коломойський зі своїми посіпаками мутить воду.

      Але знаєте, я не виню "Бєню". Він організувався, профінансував своїх політиків і тепер відстоює свої інтереси в Раді. А ось ми з вами організуватися не змогли і своїх політиків не профінансували. От ми і не маємо своїх представників в Раді. Тільки і можемо сидіти та розраховувати, що у тих, хто там, все ж таки є совість.

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      Повірте, як би там не було, цю кризу ми теж переживемо. Може бути складно, а може бути дуже складно, але переживемо. Головне, щоб ми усі зробили з цього висновки і більше не повторювали таких помилок. Саме для цього ми журналісти 24 каналу і працюємо, аби усі разом ми могли змінити країну на краще.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Видеоблоги Олександр Дубинский Максим Бужанский Игорь Коломойский МВФ Транш МВФ Голобородько
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