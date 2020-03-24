Как коронавирус переиграл Коломойского и Ермака

Коронавирус впервые зафиксировали в Китае в конце декабря. С этого момента болезнь начала стремительно распространяться по миру. Менее чем за 3 месяца от обнаружения первого инфицированного Всемирная организация здравоохранения объявила о мировой пандемии, а количество заболеваний превысило 100 тысяч человек. Почему эти события могут спровоцировать мировой кризис – читайте дальше.

Самая большая опасность этого вируса – его мгновенное распространение. В условиях отсутствия лекарств единственное, что мы можем сделать, это замедлить процесс. Именно для этого и вводятся карантинные мероприятия. Все логично.

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Но у этого есть и обратная сторона. Все мы живем в постиндустриальном мире. Наше с вами благосостояние напрямую зависит от коммуникации.

Карантин уничтожает экономику

Карантин уничтожает коммуникацию, а вместе с тем и экономику. Сотни тысяч предприятий по всему миру останавливают свою работу. Люди теряют основной источник дохода. Вот так и наступает давно обещанный мировой экономический кризис, который ожидали в течение последних двух лет.



В Украине объявили строгий карантин / Фото: Angelo Carconi

Украина в это турбулентное время зашла еще и в условиях смены правительства. Определенный запас прочности мы имели, но его маловато для длительного карантина.

Уже сейчас правительство должно принять радикальные меры:

выплаты беднейшим слоям населения;

уменьшение налоговой нагрузки;

остановка начисления банками процентов по кредитам;

увеличение инвестиций в инфраструктуру (по завершению карантина).

Эти шаги могли бы уберечь экономику от полной остановки и помогли бы ей по завершению карантина быстрее оправиться. И должен вас заверить – в правительстве это понимают не хуже чем мы с вами. Более того, они имеют четкие показатели падения экономики, видят уменьшение поступлений в бюджет и точно понимают всю сложность ситуации.

Сотрудничество с МВФ

Единственная проблема с которой они точно столкнутся такая – чтобы поддерживать экономику, надо иметь деньги. А налоговые поступления падают. Поэтому уже в апреле мы можем оказаться в критической ситуации.

То есть деньги надо привлечь со стороны. Кто их может дать? Все просто, велосипед придумать не получится: Всемирный банк или МВФ. И вот здесь, как раз вопрос готовы ли они дать нам эти займы?

Ведь Украина вошла в кризис на фоне внутреннего правительственного кризиса. Предыдущее правительство, которое в течение полугода готовилось к очередной кредитной программе с МВФ, фактически, уничтожили именно из-за этой работы.

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Постоянные информационные атаки противников сотрудничества с американцами. И чего я, Коломойский, который очень хочет вернуть "Приватбанк", и его прихвостни в Раде полгода делали все, чтобы уничтожить правительство Гончарука и завалить сотрудничество с МВФ.

Потому что именно МВФ потребовал от Украины принять так называемый "антиколомойский" закон, который запретил бы возвращать олигарху "ПриватБанк".

Мы прекрасно помним чем закончилась история: прихвостни Коломойского после долгих информационных войн таки победили – правительство уволили. И вот мы стоим на пороге кризиса, а отношения с потенциальными кредиторами испорчены. Все мы можем поблагодарить днепровского олигарха.



Игорь Коломойский / Фото: ЭП

► "Антиколомойский" закон

Откровенно говоря сегодняшняя новость, лично для меня, выглядит как луч солнца в темноте. Финальная версия "антиколомойского" закона согласована с МВФ и утверждена Кабмином.

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Конечно, этого мало – теперь законопроект должны проголосовать в Раде, а там все еще сидят те же прихвостни Коломойского. Их не много, но они голосистые.

Поэтому уже очень скоро мы будем наблюдать борьбу между здравым смыслом с одной стороны и наглым и ничем неудержимым желанием наживы. И сейчас достаточно сложно сказать кто в этой борьбе победит.

Новый Консультативный совет

К сожалению, это не единственный фронт борьбы, который перед нами разворачивается. Другой вопрос, который лично у меня вызывает большое беспокойство, это попытки достичь мира с Россией любой ценой. 25 марта в Минске должен начаться процесс создания нового Консультативного совета, в состав которого могут войти боевики.

Почему это страшно? Все просто. Уже почти 6 лет представители боевиков хоть и присутствуют на переговорах, но они не являются стороной диалога. По сути, от их имени говорит Россия.

Любые изменения могут привести к тому, что Россия просто отойдет в сторону и скажет, что война в Украине внутренняя. Конечно, при этом ее марионетки, все также от имени кремля, продолжат боевые действия.

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Конечно, глава Офиса Президента Андрей Ермак пытается убеждать, что в состав того совета не войдут боевики, а будут это граждане Украины. Вот только одна беда – он не может объяснить, как на оккупированных территориях можно выбрать независимых делегатов.



Андрей Ермак / Фото: УП

Все это нормальный политический процесс, одни политики предлагают одни решения, другие политики другие, а в дискуссии родится правильный вариант.

Чрезвычайное положение

Все логично, кроме одного. Все чаще звучат заявления о возможности введения чрезвычайного положения из-за распространения вируса по Украине. Это означает, что многие политические процессы остановятся. Власть фактически в любой момент без учета мнения граждан сможет принимать любые решения.

Если у граждан будут основания считать, что власть сдает национальные интересы – они выйдут на протест. В условиях карантина или чрезвычайного положения, этот протест будет разгонять полиция. А это будет только усиливать противостояние.

В итоге приведет к полной дестабилизации в стране. На фоне экономического кризиса ситуация будет стремительно ухудшаться. И единственный кто от этого выиграет – Россия. Именно этого они и ждут последние годы. Думаю не стоит описывать чем все это может закончиться.



Володимир Зеленський / Фото: Офис Президента

В СМИ уже пишут про всадников апокалипсиса: вирус, экономический кризис, политическая нестабильность и последней точкой может стать обострение войны. Переживет ли это наша страна? Как из такой ситуации можно выйти? Отложить в сторону все политические амбиции и жажду личной наживы или власти. Отложить на потом принятие всех политических решений о мире и войне и сосредоточиться на выживании государства, спасении экономики и борьбе с вирусом.

Я искренне надеюсь, что политикам хватит мудрости. И уже очень скоро мы увидим, будет ли это так. И первыми об этом расскажем вам мы – журналисты 24 канала. Ведь именно так, вместе с вами, мы меняем страну к лучшему.