Карантин в Украине: какова цель, последствия и при чем здесь Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета как кризисное обеспечения с вынужденной безработицы". Также он вынес и ряд других решений. О том, какие могут быть последствия карантина в Украине - читайте далее в материале 24 канала.

Що пропонує Аваков

Аваков прорахував можливості бюджету і написав, що вважає, що державна допомога на продукти й ліки на час карантину повинна скласти приблизно 2500 – 3000 гривень на місяць.

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Згодом він наголосив, що просто виплатити гроші замало. Адже суми невеликі, тож треба більше подбати про людей і передбачити пільги за комунальні послуги до 50% – 75%.

А ще Арсен Аваков не зміг залишитись осторонь і запропонував на державному рівні припинити нарахування відсоткових ставок за кредити для приватних осіб на час карантину. До того ж, він висунув свою ідею для держпідприємств і заборонив звільняти працівників чи відправляти їх у оплачувану відпустку.

До того ж, на думку Авакова, потрібно було б ще зробити:

Створити стабілізаційний фонд для фінансування антикризових заходів;

Збільшити дефіцит бюджету до понад 200 мільярдів;

Скоротити витрати та інвестиції, які не стосуються оборони й безпеки;

Обов'язково укласти угоду з МВФ та отримати від них допомогу;

Негайно переглянути виплати за зовнішнім боргом, щоб реструктуризувати його на наступні роки.

Ось так тимчасовий міністр перетворився на людину, яка роздає коментарі з усіх питань на світі. Навіть з тих, що стосуються місцевого самоврядування. Адже про введення надзвичайної ситуації в Києві теж, чомусь, ніби між іншим, заявив саме Аваков.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Можливі наслідки карантину для України

І можна було б і далі сміятися з вічного та усюдисущого міністра аби не одне "але" – він правий. Кабмін має терміново вживати заходів для порятунку української економіки.

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Вже зараз припинила роботу фактично вся сфера послуг. Це означає, що підприємці не заробляють, не виплачують зарплати та податки. І заходи безпеки тільки посилюються, отже скоро у людей почнуть закінчуватися гроші, відповідно вони нічого не зможуть купувати.

Окрім того, через зменшення податкових надходжень закінчаться гроші та в бюджеті. Перестануть платити пенсії й зарплати бюджетникам.

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 23 березня в Україні підтвердили 77 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала.



В Україні ввели карантин ​12 березня 2020 року, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.



Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.



З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.



Уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах 20 березня 2020 року – у Дніпропетровській, Івано-Франківській областях та у місті Київ.



Ймовірно, карантинні заходи можуть посилитись аж до введення надзвичайного стану по усій країні. У найгіршому сценарії роботу зможуть продовжити тільки критично важливі підприємства.

Увага! За прогнозом НАНУ, в Україні коронавірусом може заразитися 22 мільйонів людей, тобто 2 з 3 українців. Такого навантаження українська система охорони здоров'я не винесе.

Тобто карантини вводять не для того, щоб ми не захворіли, а щоб ми усі не захворіли одночасно. Отже, карантин буде тривалим. А значить і наслідки для економіки теж будуть серйозними.

Нам варто вже зараз змінювати звичний для всіх нас уклад життя, починати економити та допомагати один одному. Адже тільки так ми зможемо пережити ці складні часи, що тільки розпочинаються.

Наприклад, допомагати пенсіонерам – ходити замість них в магазин, адже вони ризикують здоров'ям і життям найбільше за усіх. Або підвозити лікарів до лікарень в умовах зупинки громадського транспорту.

У попередній програмі Як політики використовують коронавірус у власних цілях

Ну і кожному зараз треба уважно стежити за новинами, адже важливі повідомлення і рішення уряду, можуть з'явитися в будь-яку мить.