Аваков анонсировал "экстраординарные шаги" в Украине из-за коронавируса
Руководитель МВД Арсен Аваков заявил, что государство должно помочь украинцам в период карантина, в том числе и финансово. Но поскольку "бюджет трещит по швам", то сделать это можно только благодаря "экстраординарным шагам", среди которых кардинальный пересмотр бюджета и обязательное налаживание отношений с МВФ.
"У нас коронавирус и карантин. Пройдет месяц, и у многих будет не хватать средств, чтобы поддержать себя и семью", – об этом написал в фейсбуке руководитель МВД Арсен Аваков вечером 22 марта.
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По словам Авакова, правительство с президентом рассуждают, как решить эту проблему. Мол, каждому по потребностям, как когда-то обещали коммунисты, не получится – страна слишком бедная для этого. Но государство должно помочь.
Глава МВД считает, что государственная помощь для компенсации вынужденной безработицы на время карантина должна составить примерно 2500 – 3000 гривен в месяц. Также государство должно обеспечить скидки на коммунальные услуги до 75%.
Но как это реализовать, если "бюджет трещит по швам – денег нет, а на фоне мирового экономического кризиса, надвигающейся проблемы выглядят совсем катастрофическими"?
Придется на несколько месяцев пойти на экстраординарные шаги – макрофинансовые и экономические,
– ответил Аваков.
Среди этих шагов, заметим, по мнению Авакова, должны быть, в частности, следующие:
- Создать стабилизационный фонд для финансирования антикризисных мероприятий;
- Увеличить дефицит бюджета до более 200 миллиардов;
- Сократить расходы и инвестиции, которые не касаются обороны и безопасности;
- Обязательно заключить соглашение с МВФ и получить от них помощь;
- Немедленно пересмотреть выплаты по внешнему долгу, чтобы реструктуризировать его на последующие годы.
К слову, несколько дней назад на заседании правительства Арсен Аваков играл в онлайн-игру на смартфоне – как раз пока Кабмин рассматривал вопросы, связанные с карантином из-за пандемии коронавируса Covid-19.
Добавим что ночью 23 марта с Китая прилетел самолет с тестами на коронавирус, масками и другими средствами. По этому поводу Аваков написал, что "Нацгвардия в сопровождении медиков начнет доставлять тест-системы в регионы – авиацией и спецавтомобилями". К концу дня, как пообещал министр, "достаточное количество тестов будет во всех областях страны".
То же написал в телеграмм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль: "Согласно плану правительства и президента Владимира Зеленского все это уже в ближайшие дни начнет поступать в регионы ".