Аваков анонсировал "экстраординарные шаги" в Украине из-за коронавируса

Руководитель МВД Арсен Аваков заявил, что государство должно помочь украинцам в период карантина, в том числе и финансово. Но поскольку "бюджет трещит по швам", то сделать это можно только благодаря "экстраординарным шагам", среди которых кардинальный пересмотр бюджета и обязательное налаживание отношений с МВФ.

"У нас коронавирус и карантин. Пройдет месяц, и у многих будет не хватать средств, чтобы поддержать себя и семью", – об этом написал в фейсбуке руководитель МВД Арсен Аваков вечером 22 марта.

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По словам Авакова, правительство с президентом рассуждают, как решить эту проблему. Мол, каждому по потребностям, как когда-то обещали коммунисты, не получится – страна слишком бедная для этого. Но государство должно помочь.

Глава МВД считает, что государственная помощь для компенсации вынужденной безработицы на время карантина должна составить примерно 2500 – 3000 гривен в месяц. Также государство должно обеспечить скидки на коммунальные услуги до 75%.

Но как это реализовать, если " бюджет трещит по швам – денег нет , а на фоне мирового экономического кризиса, надвигающейся проблемы выглядят совсем катастрофическими"?

Придется на несколько месяцев пойти на экстраординарные шаги – макрофинансовые и экономические,

– ответил Аваков.

Среди этих шагов, заметим, по мнению Авакова, должны быть, в частности, следующие:

Создать стабилизационный фонд для финансирования антикризисных мероприятий;

Увеличить дефицит бюджета до более 200 миллиардов;

Сократить расходы и инвестиции, которые не касаются обороны и безопасности;

Обязательно заключить соглашение с МВФ и получить от них помощь;

Немедленно пересмотреть выплаты по внешнему долгу, чтобы реструктуризировать его на последующие годы.

К слову, несколько дней назад на заседании правительства Арсен Аваков играл в онлайн-игру на смартфоне – как раз пока Кабмин рассматривал вопросы, связанные с карантином из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Добавим что ночью 23 марта с Китая прилетел самолет с тестами на коронавирус , масками и другими средствами. По этому поводу Аваков написал, что "Нацгвардия в сопровождении медиков начнет доставлять тест-системы в регионы – авиацией и спецавтомобилями ". К концу дня, как пообещал министр, "достаточное количество тестов будет во всех областях страны".