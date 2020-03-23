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      Аваков анонсировал "экстраординарные шаги" в Украине из-за коронавируса

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      Руководитель МВД Арсен Аваков заявил, что государство должно помочь украинцам в период карантина, в том числе и финансово. Но поскольку "бюджет трещит по швам", то сделать это можно только благодаря "экстраординарным шагам", среди которых кардинальный пересмотр бюджета и обязательное налаживание отношений с МВФ.

      "У нас коронавирус и карантин. Пройдет месяц, и у многих будет не хватать средств, чтобы поддержать себя и семью", – об этом написал в фейсбуке руководитель МВД Арсен Аваков вечером 22 марта. 

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      По словам Авакова, правительство с президентом рассуждают, как решить эту проблему. Мол, каждому по потребностям, как когда-то обещали коммунисты, не получится – страна слишком бедная для этого. Но государство должно помочь.

      Глава МВД считает, что государственная помощь для компенсации вынужденной безработицы на время карантина должна составить примерно 2500 – 3000 гривен в месяц. Также государство должно обеспечить скидки на коммунальные услуги до 75%.

      Но как это реализовать, если "бюджет трещит по швам – денег нет, а на фоне мирового экономического кризиса, надвигающейся проблемы выглядят совсем катастрофическими"?

      Придется на несколько месяцев пойти на экстраординарные шаги – макрофинансовые и экономические,
      – ответил Аваков.

      Среди этих шагов, заметим, по мнению Авакова, должны быть, в частности, следующие:

      • Создать стабилизационный фонд для финансирования антикризисных мероприятий;
      • Увеличить дефицит бюджета до более 200 миллиардов;
      • Сократить расходы и инвестиции, которые не касаются обороны и безопасности;
      • Обязательно заключить соглашение с МВФ и получить от них помощь;
      • Немедленно пересмотреть выплаты по внешнему долгу, чтобы реструктуризировать его на последующие годы.

      К слову, несколько дней назад на заседании правительства Арсен Аваков играл в онлайн-игру на смартфоне – как раз пока Кабмин рассматривал вопросы, связанные с карантином из-за пандемии коронавируса Covid-19. 

      Добавим что ночью 23 марта с Китая прилетел самолет с тестами на коронавирус, масками и другими средствами. По этому поводу Аваков написал, что "Нацгвардия в сопровождении медиков начнет доставлять тест-системы в регионы – авиацией и спецавтомобилями". К концу дня, как пообещал министр, "достаточное количество тестов будет во всех областях страны".

      То же написал в телеграмм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль: "Согласно плану правительства и президента Владимира Зеленского все это уже в ближайшие дни начнет поступать в регионы ".

       

      В Украине обнаружили новых 26 случаев коронавируса
      22 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Министерство внутренних дел Арсен Аваков Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины
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