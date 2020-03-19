14:33
19 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Аваков играл в "Ферму" во время заседания правительства: видео

      - Читати новину українською

      Глава МВД Арсен Аваков во время заседания правительства играл в онлайн-игру на своем смартфоне. Кабмин тем временем рассматривал важные для государства вопросы, поскольку в Украине действует карантин из-за пандемии коронавируса Covid-19 в мире.

      В онлайн-игру Аваков играл на заседании Кабмина 18 марта. Именно тогда правительство решало вопрос о возвращении украинцев домой из других государств, а также принимало ряд других важных решений по противодействию распространения коронавируса в государстве.

      Смотрите также При обращении Зеленского украинский телеканал запустил титры из сериала: курьезное видео

      Как видно из видеотрансляции, Аваков пришел с антисептиком, которым сначала побрызгал руки главы МИД Дмитрия Кулебы, сидевший рядом с ним. После этого Аваков продезинфицировал себя и взял в руки смартфон.

      В этот момент на камеры попало изображение на его телефоне. Оно очень напоминает популярную когда-то игру "Ферма". Ее суть заключается в выращивании собственных виртуальных грядок.

      В момент пока Аваков играл правительство рассматривало вопрос о бесперебойном питании военнослужащих ВСУ и выделении для этого средств из бюджета.

      Аваков играет в игру на смартфоне: видео 

       

       

       

      Кличко заявил, что метро в Киеве не откроют: детали
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Министерство внутренних дел Курьезные новости Арсен Аваков
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:38 Тарифы на газ в марте 2020: сколько заплатят украинцы
      Юлія Поскробок
      18 марта , 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 11:00 "Битки" из США или новое авто из салона?
      сегодня , 12:07 Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)
      18 марта , 10:32 Дезинфекция квартиры от вирусов: действенные советы
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук