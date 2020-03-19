Аваков играл в "Ферму" во время заседания правительства: видео

Глава МВД Арсен Аваков во время заседания правительства играл в онлайн-игру на своем смартфоне. Кабмин тем временем рассматривал важные для государства вопросы, поскольку в Украине действует карантин из-за пандемии коронавируса Covid-19 в мире.

В онлайн-игру Аваков играл на заседании Кабмина 18 марта. Именно тогда правительство решало вопрос о возвращении украинцев домой из других государств, а также принимало ряд других важных решений по противодействию распространения коронавируса в государстве.

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Как видно из видеотрансляции, Аваков пришел с антисептиком, которым сначала побрызгал руки главы МИД Дмитрия Кулебы, сидевший рядом с ним. После этого Аваков продезинфицировал себя и взял в руки смартфон.

В этот момент на камеры попало изображение на его телефоне. Оно очень напоминает популярную когда-то игру "Ферма". Ее суть заключается в выращивании собственных виртуальных грядок.

В момент пока Аваков играл правительство рассматривало вопрос о бесперебойном питании военнослужащих ВСУ и выделении для этого средств из бюджета.

Аваков играет в игру на смартфоне: видео