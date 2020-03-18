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      Во время обращения Зеленского украинский телеканал пустил титры из сериала: курьезное видео

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      Президент Владимир Зеленский вечером 17 марта традиционно обратился к украинцам с новой информацией о коронавирусе, карантине и советами для граждан, которые пока не смогли вернуться домой из других стран. Правда, выступление президента, которое транслировали в прямом эфире украинских каналов, затмил курьезный инцидент.

      Он произошел во время трансляции обращения Зеленского на телеканале ICTV. Там забыли выключить титры из сериала. Перед обращением главы государства в эфире телеканала транслировали детективный сериал "Нюхач".

      О чем говорил Зеленский Президент обратился к украинским, которые сейчас находятся за рубежом: главное

      Так, при обращении Зеленского на телеэкране появлялись фразы: "Это я убила Эрику", "Она забрала у меня любимого человека", "Почему убила? Почему не от руки?", "Кристиан, принеси лестницу!" тому подобное.

      Ролик уже гуляет по просторам Интернета. Внимание на курьезную ситуацию обратил Евгений Галковский. Он обнародовал несколько скриншотов из видео на своей фейсбук-странице.

      Трансляция обращения Зеленского на ICTV с титрами из сериала: видео 

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: СМИ Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Курьезные новости Новости Украины
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