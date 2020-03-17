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      Зеленский обратился к украинцам, которые сейчас находятся за рубежом: главное

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      Владимир Зеленский записал видеообращение к тем украинцам, кто сейчас находятся не на родине и хотят вернуться в Украину в условиях строгого карантина и закрытия границ. Он объяснил, что нужно сделать и к кому обратиться.

      Так, президент обещает, что всех украинцев доставят на родину: раньше или позже – это зависит от конкретного случая. Видео обращения с тезисами Зеленский опубликовал на своей странице в фейсбуке.

      Важно Государство максимально способствует туроператорам, чтобы вернуть украинцев домой, – Зеленский

      Обращение Зеленского к украинцам за рубежом: самое главное

      • Те украинцы, которые сейчас находятся за рубежом и хотят вернуться домой, должны прежде всего зарегистрироваться в электронной системе "Друг". В случае, если сделать это не удастся, нужно обратиться напрямую к консулам и рассказать о своей проблеме.
      • Уже наладили плановое возвращение украинцев из Египта, ОАЭ, Доминиканы, Тихоокеанских островов, Северной и Южной Америки.
      • Всех украинцев из-за границы в случае их воли вернут. Кого-то быстрее, а кого-то позже, однако все они будут в Украине.
      • Украина создает хабы в разных мировых столицах. Оттуда бесплатно или по льготным ценам и группами будут забирать наших граждан и перевозить в Украину. Среди городов, в частности, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага и другие. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
      • В места наибольшего скопления наших граждан будут отправлены спецрейсы, которые вернут их домой.
      • Послы и консулы МИД максимально мобилизованы и работают круглосуточно. Их контакты можно найти на официальном сайте МИД.
      • Вчера 125 рейсов вернули 123 тысячи украинцев. На завтра запланировано еще 40 рейсов. Самолеты принимают аэропорты Киева, Харькова, Одессы и Львова.

      Президент также поблагодарил всех, кто остался дома. Он отметил, что это очень важно в условиях такого быстрого распространения вируса. Отдельно президент отметил депутатов, которые не пошли на карантин, были на внеочередном заседании и принимали жизненно важные законы.

      Среди позитивов строгого карантина Зеленский отметил зафиксированное уменьшение загрязнения воздуха в Киеве. Напоследок посоветовал с пользой провести свободное время и почитать "Музей заброшенных секретов" Оксаны Забужко или "Уцелевшего" Чака Паланика или посмотреть французский фильм "1+1".

      Смотрите обращение Зеленского к украинцам за рубежом

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости политики Карантин в Украине 2020 Новости Украины Владимир Зеленский Госпогранслужба
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