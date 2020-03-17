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      Зеленський звернувся до українців, які зараз перебувають за кордоном: головне

      - Читать новость на русском
      Зеленський звернувся до українців за кордоном / GettyImages

      Володимир Зеленський записав відеозвернення до тих українців, хто наразі перебують не на батьківщині та хочуть повернутися в Україну в умовах суворого карантину і закриття кордонів. Він пояснив, що потрібно зробити і до кого звернутися.

      Так, президент обіцяє, що усіх українців доставлять на батьківщину: раніше чи пізніше – це залежить від конкретного випадку. Відео звернення із тезами Зеленський опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

      Важливо Держава максимально сприяє туроператорам, щоб повернути українців додому, – Зеленський

      Звернення Зеленського до українців за кордоном: найголовніше

      • Ті українці, які зараз перебувають за кордоном і хочуть повернутися додому, мають перш за все зареєструватися в електронній системі "Друг". У разі, якщо зробити це не вдасться, потрібно звернутися напряму до консулів і розповісти про свою проблему.
      • Уже налагодили планове повернення українців з Єгипту, ОАЕ, Домінікани, Тихоокеанських островів, Північної і Південної Америки.
      • Усіх українців з-за кордону у разі їхньої волі повернуть. Когось швидше, а когось пізніше, однак усі вони будуть в Україні
      • Україна створює хаби в різних світових столицях. Звідти безкоштовно або за пільговими цінами і групами будуть забирати наших громадян і перевозити до України. Серед міст зокрема Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага та інші. З повним переліком можна ознайомитися за посиланням
      • У місця найбільшого скупчення наших громадян будуть відправленні спецрейси, які повернуть їх додому.
      • Посли і консули МЗС максимально мобілізовані і працюють цілодобово. Їхні контакти можна знайти на офіційному сайті МЗС.
      • Учора 125 рейсів повернули 123 тисячі українців. На завтра заплановано ще 40 рейсів. Літаки приймають аеропорти Києва, Харкова, Одеси і Львова.

      Президент також подякував усім, хто залишився вдома. Він відзначив, що це надважливо в умовах такого швидкого поширення вірусу. Окремо президент відзначив депутатів, які не пішли на карантин, були на позачерговому засіданні і ухвалювалили життєво важливі закони.

      Серед позитивів суворого карантину Зеленський зазначив зменшення забруднення повітря у Києві зафіксували. Наостанок порадив з користю провести вільний час і почитати "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко чи "Вцілілого" Чака Паланіка або переглянути французький фільм "1+1".

      Дивіться звернення Зеленського до українців за кордоном

       

      У Києві, Харкові та Дніпрі закривають метро: що відомо
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Володимир Зеленський Новини політики Держприкордонслужба
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