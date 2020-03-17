Зеленський звернувся до українців, які зараз перебувають за кордоном: головне

Володимир Зеленський записав відеозвернення до тих українців, хто наразі перебують не на батьківщині та хочуть повернутися в Україну в умовах суворого карантину і закриття кордонів. Він пояснив, що потрібно зробити і до кого звернутися.

Так, президент обіцяє, що усіх українців доставлять на батьківщину: раніше чи пізніше – це залежить від конкретного випадку. Відео звернення із тезами Зеленський опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

Важливо Держава максимально сприяє туроператорам, щоб повернути українців додому, – Зеленський

Звернення Зеленського до українців за кордоном: найголовніше

Ті українці, які зараз перебувають за кордоном і хочуть повернутися додому, мають перш за все з ареєструватися в електронній системі "Друг" . У разі, якщо зробити це не вдасться, потрібно звернутися напряму до консулів і розповісти про свою проблему.

. У разі, якщо зробити це не вдасться, потрібно звернутися і розповісти про свою проблему. Уже налагодили планове повернення українців з Єгипту, ОАЕ, Домінікани, Тихоокеанських островів, Північної і Південної Америки.

українців з Єгипту, ОАЕ, Домінікани, Тихоокеанських островів, Північної і Південної Америки. Усіх українців з-за кордону у разі їхньої волі повернуть. Когось швидше, а когось пізніше, однак усі вони будуть в Україні .

. Україна створює хаби в різних світових столицях. Звідти безкоштовно або за пільговими цінами і групами будуть забирати наших громадян і перевозити до України. Серед міст зокрема Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага та інші. З повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

Звідти безкоштовно або за пільговими цінами і групами будуть забирати наших громадян і перевозити до України. Серед міст зокрема Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага та інші. З повним переліком можна ознайомитися за посиланням. У місця найбільшого скупчення наших громадян будуть відправленні спецрейси , які повернуть їх додому.

, які повернуть їх додому. Посли і консули МЗС максимально мобілізовані і працюють цілодобово. Їхні контакти можна знайти на офіційному сайті МЗС.

і працюють цілодобово. Їхні контакти можна знайти на офіційному сайті МЗС. Учора 125 рейсів повернули 123 тисячі українців. На завтра заплановано ще 40 рейсів. Літаки приймають аеропорти Києва, Харкова, Одеси і Львова.

Президент також подякував усім, хто залишився вдома. Він відзначив, що це надважливо в умовах такого швидкого поширення вірусу. Окремо президент відзначив депутатів, які не пішли на карантин, були на позачерговому засіданні і ухвалювалили життєво важливі закони.

Серед позитивів суворого карантину Зеленський зазначив зменшення забруднення повітря у Києві зафіксували. Наостанок порадив з користю провести вільний час і почитати "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко чи "Вцілілого" Чака Паланіка або переглянути французький фільм "1+1".

Дивіться звернення Зеленського до українців за кордоном