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      Держава максимально сприяє туроператорам, щоб повернути українців додому, – Зеленський

      - Читать новость на русском
      Держава максимально сприяє туроператорам для повернення українців / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський заявив, що держава надає максимальне сприяння українським туроператорам. Це потрібно, щоб повернути українців з найвіддаленіших куточків світу.

      З будь-якої частини світу українці за бажанням можуть евакуюватися. Про це повідомив Зеленський у своєму зверненні.

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      Ми сприяємо українським туроператорам, щоб вони змогли повернути українців з Єгипту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Домініканської Республіки, курортних островів, з Північної та Південної Америки,
      – зазначив президент.

      Він нагадав, що для евакуації людині потрібно зареєструватися у системі "Друг". Там повідомити про себе та країну перебування щонайбільше інформації. Крім того, можна контактувати з дипломатичними установами – консульствами та посольствами.

      Важливо! Зеленський також заявив, що станом на 17 березня 50 рейсами в Україну повернулися 10 тисяч громадян.

      Звернення Президента України Володимира Зеленського: дивіться відео

      Карантин в Україні: основне

      • Україна ввела карантин на своїй територій через коронавірус з 12 березня по 3 квітня.
      • Держава також закрила кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • З 18 березня обмеження стосуватимуться і міжміського транспорту. Будуть заборонені будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення.
      • У містах діють суворі обмеження на користування громадським транспортом. Водночас у маршрутці може перебувати до 10 людей, у вагонах трамваю та тролейбусах по 20.
      • З 17 березня припинили роботу метро у Києві, Дніпрі та Харкові.
      • Також у містах закриваються усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, заправки, банки і страхові компанії.
      • У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня введений режим надзвичайної ситуації.

      коронавірус карантин обмеження в Україні
      Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Володимир Зеленський Єгипет Подорожі
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