Держава максимально сприяє туроператорам, щоб повернути українців додому, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава надає максимальне сприяння українським туроператорам. Це потрібно, щоб повернути українців з найвіддаленіших куточків світу.

З будь-якої частини світу українці за бажанням можуть евакуюватися. Про це повідомив Зеленський у своєму зверненні.

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Ми сприяємо українським туроператорам, щоб вони змогли повернути українців з Єгипту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Домініканської Республіки, курортних островів, з Північної та Південної Америки,

– зазначив президент.

Він нагадав, що для евакуації людині потрібно зареєструватися у системі "Друг". Там повідомити про себе та країну перебування щонайбільше інформації. Крім того, можна контактувати з дипломатичними установами – консульствами та посольствами.

Важливо! Зеленський також заявив, що станом на 17 березня 50 рейсами в Україну повернулися 10 тисяч громадян.

Звернення Президента України Володимира Зеленського: дивіться відео

Карантин в Україні: основне

Україна ввела карантин на своїй територій через коронавірус з 12 березня по 3 квітня.

на своїй територій через коронавірус з 12 березня по 3 квітня. Держава також закрила кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. З 18 березня обмеження стосуватимуться і міжміського транспорту . Будуть заборонені будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення.

. Будуть заборонені будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення. У містах діють суворі обмеження на користування громадським транспортом. Водночас у маршрутці може перебувати до 10 людей, у вагонах трамваю та тролейбусах по 20.

Водночас у маршрутці може перебувати до 10 людей, у вагонах трамваю та тролейбусах по 20. З 17 березня припинили роботу метро у Києві, Дніпрі та Харкові.

у Києві, Дніпрі та Харкові. Також у містах закриваються усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, заправки, банки і страхові компанії.

У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня введений режим надзвичайної ситуації.



Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу