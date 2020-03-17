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      Зеленський розповів, скількох українців повернули з-за кордону

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що 16 березня до України прилетіли 125 рейсів зі 123 тисячами українців. Також він додав, що станом на 17 березня 50 рейсів повернуло 10 тисяч громадян.

      Очільник держави зазначив, що на 18 березня попередньо заплановано ще 40 рейсів. Українців приймають аеропорти Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Харкова та Львова.

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      Володимир Зеленський наголосив, що в Україну вже повернулися літаки з Азербайджану, Вірменії, Грузії, Єгипту, Ізраїлю, Іспанії, Катару, Молдови, ОАЕ, Таїланду, Туреччини.

      Наші посли та наші консули працюють цілодобово, МЗС та Міністерство інфраструктури максимально мобілізовані,
      – зазначив президент України.

      Звернення Президента України Володимира Зеленського: дивіться відео

       

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Володимир Зеленський Міністерство інфраструктури МЗС України
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