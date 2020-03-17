Зеленський розповів, скількох українців повернули з-за кордону

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що 16 березня до України прилетіли 125 рейсів зі 123 тисячами українців. Також він додав, що станом на 17 березня 50 рейсів повернуло 10 тисяч громадян.

Очільник держави зазначив, що на 18 березня попередньо заплановано ще 40 рейсів. Українців приймають аеропорти Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Харкова та Львова. Читайте також Зеленський нардепам: Дякую, що не пішли на карантин Володимир Зеленський наголосив, що в Україну вже повернулися літаки з Азербайджану, Вірменії, Грузії, Єгипту, Ізраїлю, Іспанії, Катару, Молдови, ОАЕ, Таїланду, Туреччини. Наші посли та наші консули працюють цілодобово, МЗС та Міністерство інфраструктури максимально мобілізовані,

– зазначив президент України. Звернення Президента України Володимира Зеленського: дивіться відео