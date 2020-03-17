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      Зеленський нардепам: Дякую, що не пішли на карантин

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Скріншот із відеозвернення

      Україна від 12 березня до 3 квітня – на карантині, суворі обмеження зачепили без виключення усіх громадян. Людям рекомендують перебувати вдома, не користуватися громадським транспортом без нагальної необхідності. У містах закриті всі заклади культури та торгівлі, громадського харчування; зупинене міжнародне та міжміське транспортне сполучення. Однак у карантині собі відмовили народні депутати.

      Вони, щоправда, працюватимуть у комітетах, тобто у менших групах, де ризик підхопити один від одного коронавірус, значно нижчий. За таку самовідданість парламентарів вже встиг похвалити президент Володимир Зеленський. Він звернувся до них у своєму традиційному у часи карантину відеозверненні. Воно оприлюднене на фейсбук-сторінці лідера держави.

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      Окрема подяка Верховній Раді за те, що не пішла на карантин, депутати працюють у комітетах, а за необхідності ухвалення термінових законів зможуть швидко зібратися у залі засідань. Країна не зупинилася. Країна працює,
      – наголосив Зеленський.

      Зеленський подякував нардепам за роботу під час карантину: відео

      Як працюватиме Верховна Рада України в березні – квітні 2020 року:

      • Тиждень з 16 по 20 березня: 17, 18, 19, 20 березня – робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);
      • Тиждень з 23 по 27 березня – робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);
      • Тиждень з 30 березня по 3 квітня – робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

      Такі зміни запровадили через суворі карантинні заходи, що введені в Україні через поширення Covid-19.

      У разі, якщо карантин в Україні продовжать, то депутати і надалі працюватимуть у комітетах. При цьому для вирішення невідкладних питань спікер Ради може скликати позачергове засідання парламенту.

      Карантин в Україні: основне станом на 17 березня

      • Україна ввела карантин на своїй територій через пандемію коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.
      • Окрім того, держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • З 12:00 18 березня обмеження стосуватимуться і міжміського транспорту. Будуть заборонені будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення.
      • У містах діють суворі обмеження на користування громадським транспортом, у маршрутках можна їздити лише по 10 осіб, а у вагонах трамваю та тролейбусах по 20. Метро у Києві, Дніпрі та Харкові упродовж 17 березня взагалі припиняють роботу.
      • Також у містах закриваються усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки і страхові компанії.
      • У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня введений режим надзвичайної ситуації.

      коронавірус карантин обмеження в Україні
      Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада
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