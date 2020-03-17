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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Зеленский нардепам: Спасибо, что не ушли на карантин

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      Украина с12 марта до 3 апреля – на карантине, строгие ограничения коснулись без исключения всех граждан. Людям рекомендуют находиться дома, не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости. В городах закрыты все учреждения культуры и торговли, общественного питания; приостановлено международное и междугородное транспортное сообщение. Однако в карантине себе отказали нардепы.

      Они, правда, будут работать в комитетах, то есть в меньших группах, где риск подхватить друг от друга коронавирус, значительно ниже. За такую самоотверженность парламентариев уже успел похвалить президент Владимир Зеленский. Он обратился к ним в своем традиционном во времена карантина видеообращении. Оно опубликовано на фейсбук-странице лидера государства.

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      Отдельная благодарность Верховной Раде за то, что не ушла на карантин, депутаты работают в комитетах, а при необходимости принятия срочных законов смогут быстро собраться в зале заседаний. Страна не остановилась. Страна работает,
      – подчеркнул Зеленский.

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      Как будет работать Верховная Рада Украины в марте – апреле 2020 года:

      • Неделя с 16 по 20 марта: 17, 18, 19, 20 марта – работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);
      • Неделя с 23 по 27 марта – работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);
      • Неделя с 30 марта по 3 апреля – работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

      Такие изменения ввели из-за строгих карантинных мер, введенных в Украине из-за распространения Covid-19.

      В случае, если карантин в Украине продолжат, то депутаты и в дальнейшем будут работать в комитетах. При этом для решения неотложных вопросов спикер Рады может созвать внеочередное заседание парламента.

      Карантин в Украине: основное по состоянию на 17 марта

      • Украина ввела карантин на своей территорий из-за пандемии коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.
      • Кроме того, государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • С 12:00 18 марта ограничения коснутся и междугородного транспорта. Будут запрещены любые пассажирские железнодорожные, авиа и автобусные перевозки.
      • В городах действуют строгие ограничения на пользование общественным транспортом, в маршрутках можно ездить только по 10 человек, а в вагонах трамвая и троллейбусах по 20. Метро в Киеве, Днепре и Харькове на протяжении 17 марта вообще прекращают работу.
      • Также в городах закрываются все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации.

      коронавірус карантин обмеження в УкраїніКарантинные мероприятия в Украине через пандемию коронавирус / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости политики Карантин в Украине 2020 Новости Украины Владимир Зеленский Верховная Рада
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