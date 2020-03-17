Зеленский рассказал, скольких украинцев вернули из-за рубежа

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что 16 марта в Украину прилетели 125 рейсов со 123 тысячами украинцев. Также он добавил, что по состоянию на 17 марта 50 рейсами вернулись 10 тысяч граждан.

Глава государства отметил, что на 18 марта предварительно запланировано еще 40 рейсов. Украинцев принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова. Читайте также Зеленский нардепам: Спасибо, что не ушли на карантин Владимир Зеленский отметил, что в Украину уже вернулись самолеты из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, ОАЭ, Таиланда, Турции. Наши послы и наши консулы работают круглосуточно, МИД и Министерство инфраструктуры максимально мобилизованы,

– отметил президент Украины. Обращение Президента Украины Владимира Зеленского: смотрите видео