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      Зеленский рассказал, скольких украинцев вернули из-за рубежа

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      Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что 16 марта в Украину прилетели 125 рейсов со 123 тысячами украинцев. Также он добавил, что по состоянию на 17 марта 50 рейсами вернулись 10 тысяч граждан.

      Глава государства отметил, что на 18 марта предварительно запланировано еще 40 рейсов. Украинцев принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова.

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      Владимир Зеленский отметил, что в Украину уже вернулись самолеты из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, ОАЭ, Таиланда, Турции.

      Наши послы и наши консулы работают круглосуточно, МИД и Министерство инфраструктуры максимально мобилизованы,
      – отметил президент Украины.

      Обращение Президента Украины Владимира Зеленского: смотрите видео

       

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Владимир Зеленский Министерство инфраструктуры МИД Украины
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