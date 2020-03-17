23:32
17 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко изобрел вакцину от коронавируса. Кагор против пандемии
      Вєсті Кремля
      21:07, сегодня
      Вести.UA: Венедиктова прыгает по карьерной лестнице. Гончаренко меняет амплуа
      Вєсті.UA
      20:40, сегодня
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Государство максимально способствует туроператорам, чтобы вернуть украинцев домой, – Зеленский

      - Читати новину українською
      Государство максимально способствует туроператорам для возвращения украинцев / Getty images

      Президент Владимир Зеленский заявил, что государство оказывает максимальное содействие украинским туроператорам. Это нужно, чтобы вернуть украинцев из самых отдаленных уголков мира.

      Из любой части мира украинцы по желанию могут эвакуироваться. Об этом сообщил Зеленский в своем обращении.

      Читайте также Украина создает "транспортные хабы" для возвращения своих граждан

      Мы способствуем украинским туроператорам, чтобы они смогли вернуть украинцев из Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Доминиканской Республики, курортных островов, из Северной и Южной Америки,
      – отметил президент.

      Он напомнил, что для эвакуации человеку нужно зарегистрироваться в системе Друг. Там сообщить о себе и стране пребывания максимум информации. Кроме того, можно контактировать с дипломатическими учреждениями – консульствами и посольствами.

      Важно! Зеленский также заявил, что по состоянию на 17 марта 50 рейсами в Украину вернулись 10 тысяч граждан.

      Обращение Президента Украины Владимира Зеленского: смотрите видео

       

      Карантин в Украине: главное

      • Украина ввела карантин на своей территорий из-за коронавируса с 12 марта по 3 апреля.
      • Государство также закрыло границы для иностранцев от 16 марта и прекратило международное авиа и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • С 18 марта ограничения будут касаться и междугородного транспорта. Будут запрещены любые пассажирские железнодорожные, авиа и автобусные перевозки.
      • В городах действуют строгие ограничения на пользование общественным транспортом. В то же время в маршрутке может находиться до 10 человек, в вагонах трамвая и троллейбусах по 20.
      • С 17 марта прекратили работу метро в Киеве, Днепре и Харькове.
      • Также в городах закрываются все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, заправки, банки и страховые компании.
      • В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации.

      коронавірус карантин обмеження в УкраїніКарантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала

      В Украине вторая женщина умерла от коронавируса
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Владимир Зеленский Египет Путешествия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:40 Закрытие метро из-за коронавируса: вырастут ли тарифы на такси
      Світлана Попова
      сегодня , 22:15 Новости о коронавирусе 17 марта: 7 новых случаев в Украине, Евро-2020 перенесли
      Соломія Ніколайчук
      16 марта , 21:47 IPO 2020. Инвестиционные возможности
      16 марта , 14:00 Старое авто или новое в кредит: что выгоднее
      сегодня , 22:00 Уроки из прошлого. То, что остановило чуму, уничтожит и коронавирус
      Блог Медіа
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук