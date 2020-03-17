Государство максимально способствует туроператорам, чтобы вернуть украинцев домой, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство оказывает максимальное содействие украинским туроператорам. Это нужно, чтобы вернуть украинцев из самых отдаленных уголков мира.

Из любой части мира украинцы по желанию могут эвакуироваться. Об этом сообщил Зеленский в своем обращении.

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Мы способствуем украинским туроператорам, чтобы они смогли вернуть украинцев из Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Доминиканской Республики, курортных островов, из Северной и Южной Америки,

– отметил президент.

Он напомнил, что для эвакуации человеку нужно зарегистрироваться в системе Друг. Там сообщить о себе и стране пребывания максимум информации. Кроме того, можно контактировать с дипломатическими учреждениями – консульствами и посольствами.

Важно! Зеленский также заявил, что по состоянию на 17 марта 50 рейсами в Украину вернулись 10 тысяч граждан.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского: смотрите видео

Карантин в Украине: главное

Украина ввела карантин на своей территорий из-за коронавируса с 12 марта по 3 апреля.

Государство также закрыло границы для иностранцев от 16 марта и прекратило международное авиа и железнодорожное сообщение с 17 марта.

С 18 марта ограничения будут касаться и междугородного транспорта. Будут запрещены любые пассажирские железнодорожные, авиа и автобусные перевозки.

В городах действуют строгие ограничения на пользование общественным транспортом. В то же время в маршрутке может находиться до 10 человек, в вагонах трамвая и троллейбусах по 20.

С 17 марта прекратили работу метро в Киеве, Днепре и Харькове.

Также в городах закрываются все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, заправки, банки и страховые компании.

В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации.

Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала