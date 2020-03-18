Під час звернення Зеленського український телеканал пустив титри з серіалу: курйозне відео

Президент Володимир Зеленський ввечері 17 березня традиційно звернувся до українців з новою інформацією про коронавірус, карантин та порадами для громадян, які поки не змогли повернутися додому з інших країн. Щоправда, виступ президента, який транслювали у прямому ефірі українських каналів, затьмарив курйозний інцидент.

Він трапився під час трансляції звернення Зеленського на телеканалі ICTV. Там забули вимкнути титри із серіалу. Перед зверненням глави держави в ефірі телеканалу транслювали детективний серіал "Нюхач".

Про що говорив Зеленський Президент звернувся до українців, які зараз перебувають за кордоном: головне

Так, під час звернення Зеленського на телеекрані з’являлись фрази: "Це я вбила Еріку", "Вона забрала в мене кохану людину", "Чому вбила? Чому не від руки?", "Крістіане, принеси драбину!" тощо.

Ролик вже гуляє просторами Інтернету. Увагу на курйозну ситуацію звернув Євгеній Галковський. Він оприлюднив декілька скріншотів із відео на своїй фейсбук-сторінці.

Трансляція звернення Зеленського на ICTV із титрами з серіалу: відео