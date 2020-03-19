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      Аваков грав у "Ферму" під час засідання уряду: відео

      - Читать новость на русском
      Арсен Аваков / Пресслужба Кабміну

      Глава МВС Арсен Аваков під час засідання уряду грався в онлайн-гру на своєму смартфоні. Кабмін тим часом розглядав важливі для держави питання, оскільки в Україні діє карантин через пандемію коронавірусу Covid-19 у світі.

      В онлайн-гру Аваков грався на засіданні Кабміну 18 березня. Саме тоді уряд вирішував питання про повернення українців додому з інших держав, а також приймав низку інших важливих рішень щодо протидії поширення коронавірусу у державі.

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      Як видно із відеотрансляції, Аваков прийшов із антисептиком, яким спочатку побризкав руки глави МЗС Дмитра Кулеби, що сидів поруч із ним. Після цього Аваков продезінфікував себе та взяв до рук смартфон.

      У цей момент на камери потрапило зображення на його телефоні. Воно нагадує популярну колись онлайн-гру "Ферма". Її суть полягає у вирощуванні власних віртуальних грядок. Хоча у мережі також припускають, що Аваков міг гратися у "Цивілізацію".

      У момент поки Аваков грався уряд розглядав питання про безперебійне харчування військовослужбовців ЗСУ та виділення для цього коштів із бюджету.

      Аваков грається під час засідання уряду: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Міністерство внутрішніх справ Курйозні новини Арсен Аваков
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