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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Аваков анонсував "екстраординарні кроки" в Україні через коронавірус

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      Голова МВС закликав українців бути готовими до змін / Колаж 24 каналу

      Керівник МВС Арсен Аваков заявив, що держава повинна допомогти українцям у період карантину, серед іншого й фінансово. Але оскільки "бюджет тріщить по швах", то зробити це можна тільки завдяки "екстраординарним крокам", серед яких кардинальний перегляд бюджету та обов'язкове налагодження взаємин із МВФ.

      "У нас коронавірус і карантин. Мине місяць, і багато в кого буде не вистачати коштів, щоб підтримати себе та сім'ю", – про це написав у фейсбуці керівник МВС Арсен Аваков увечері 22 березня. 

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      За словами Авакова, уряд з президентом міркують, як розв'язати цю проблему. Мовляв, кожному за потребами, як колись обіцяли комуністи, не вийде – країна надто бідна для цього. Але держава повинна допомогти.

      Керівник МВС вважає, що державна допомога як компенсація вимушеного безробіття на час карантину повинна скласти приблизно 2500 – 3000 гривень на місяць. Також держава мала б забезпечити знижки на комунальні послуги до 75%.

      Але як це реалізувати, якщо "бюджет тріщить по швах – грошей немає, а на тлі світової економічної кризи, що насувається, труднощі виглядають зовсім катастрофічними"?

      Доведеться на кілька місяців піти на екстраординарні кроки – макрофінансові та економічні,
      – відповів Аваков.

      Серед цих кроків, зауважимо, на думку Авакова, мали б бути, зокрема, такі:

      • Створити стабілізаційний фонд для фінансування антикризових заходів;
      • Збільшити дефіцит бюджету до понад 200 мільярдів;
      • Скоротити витрати та інвестиції, які не стосуються оборони й безпеки;
      • Обов'язково укласти угоду з МВФ та отримати від них допомогу;
      • Негайно переглянути виплати за зовнішнім боргом, щоб реструктуризувати його на наступні роки

      До слова, кілька днів тому під час засідання уряду Арсен Аваков грався в онлайн-гру на смартфоні – якраз поки Кабмін розглядав питання, пов'язані із карантином через пандемію коронавірусу Covid-19 у світі. 

      Додамо що вночі 23 березня з Китаю прилетів літак з тестами на коронавірус, масками та іншими засобами. З цього приводу Аваков написав, що "Нацгвардія в супроводі медиків почне доправляти тест-системи в регіони – авіацією та спецавтомобілями". До кінця дня, як пообіцяв міністр, "достатня кількість тестів буде у всіх областях країни".

      Те ж написав у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль: "Згідно з планом уряду та президента Володимира Зеленського все це вже найближчими днями почне надходити в регіони".

       

       

      Голос країни 10 сезон: учасники всіх команд шоу
      22 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України
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