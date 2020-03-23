Аваков анонсував "екстраординарні кроки" в Україні через коронавірус

Керівник МВС Арсен Аваков заявив, що держава повинна допомогти українцям у період карантину, серед іншого й фінансово. Але оскільки "бюджет тріщить по швах", то зробити це можна тільки завдяки "екстраординарним крокам", серед яких кардинальний перегляд бюджету та обов'язкове налагодження взаємин із МВФ.

"У нас коронавірус і карантин. Мине місяць, і багато в кого буде не вистачати коштів, щоб підтримати себе та сім'ю", – про це написав у фейсбуці керівник МВС Арсен Аваков увечері 22 березня.

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За словами Авакова, уряд з президентом міркують, як розв'язати цю проблему. Мовляв, кожному за потребами, як колись обіцяли комуністи, не вийде – країна надто бідна для цього. Але держава повинна допомогти.

Керівник МВС вважає, що державна допомога як компенсація вимушеного безробіття на час карантину повинна скласти приблизно 2500 – 3000 гривень на місяць. Також держава мала б забезпечити знижки на комунальні послуги до 75%.

Але як це реалізувати, якщо "бюджет тріщить по швах – грошей немає, а на тлі світової економічної кризи, що насувається, труднощі виглядають зовсім катастрофічними"?

Доведеться на кілька місяців піти на екстраординарні кроки – макрофінансові та економічні,

– відповів Аваков.

Серед цих кроків, зауважимо, на думку Авакова, мали б бути, зокрема, такі:

Створити стабілізаційний фонд для фінансування антикризових заходів;

Збільшити дефіцит бюджету до понад 200 мільярдів;

Скоротити витрати та інвестиції, які не стосуються оборони й безпеки;

Обов'язково укласти угоду з МВФ та отримати від них допомогу;

Негайно переглянути виплати за зовнішнім боргом, щоб реструктуризувати його на наступні роки

До слова, кілька днів тому під час засідання уряду Арсен Аваков грався в онлайн-гру на смартфоні – якраз поки Кабмін розглядав питання, пов'язані із карантином через пандемію коронавірусу Covid-19 у світі.

Додамо що вночі 23 березня з Китаю прилетів літак з тестами на коронавірус, масками та іншими засобами. З цього приводу Аваков написав, що "Нацгвардія в супроводі медиків почне доправляти тест-системи в регіони – авіацією та спецавтомобілями". До кінця дня, як пообіцяв міністр, "достатня кількість тестів буде у всіх областях країни".

Те ж написав у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль: "Згідно з планом уряду та президента Володимира Зеленського все це вже найближчими днями почне надходити в регіони".