Тести на коронавірус із Китаю вже в Україні: літак ЗСУ приземлився в Києві

Літак ЗСУ Іл-76 вночі 23 березня приземлився в аеропорту "Бориспіль". З китайського Гуанчжоу прибули тести для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 та медичні маски.

Разом із тестами та масками Україна отримала й інші медичні засоби, про що розповіли на офіційному сайті президента України.

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Які медичні засоби отримала Україна з Китаю

250 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу (ними перевірятимуть людей, у яких є симптоми та підозра на інфікування).

Тести ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) для підтвердження інфікування коронавірусом в лабораторії.

Медичні маски різного ступеня захисту.

Дезінфектори.

Апарати штучної вентиляції легень.

Куди підуть отримані з Китаю засоби у першу чергу

Тести для ПЛР та інші засоби вже в понеділок, 23 березня, відправлять до лабораторій у кожен регіон України

Експрес-тести та маски виділять медикам, військовослужбовцям, працівникам поліції, прикордонникам.

Важливо! Доправлення медичних засобів з Китаю – це виконання домовленостей Зеленського та представників великого бізнесу, причому це лише перша партія вантажу (ще кілька рейсів відбудеться цього тижня).

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Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджених випадки Covid-19. 3 людей померли. Детальна інформація за цим посиланням.