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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Тести на коронавірус із Китаю вже в Україні: літак ЗСУ приземлився в Києві

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      Український літак привіз тести на коронавірус / Командування Повітряних Сил ЗСУ

      Літак ЗСУ Іл-76 вночі 23 березня приземлився в аеропорту "Бориспіль". З китайського Гуанчжоу прибули тести для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 та медичні маски.

      Разом із тестами та масками Україна отримала й інші медичні засоби, про що розповіли на офіційному сайті президента України.

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      Які медичні засоби отримала Україна з Китаю

      • 250 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу (ними перевірятимуть людей, у яких є симптоми та підозра на інфікування).
      • Тести ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) для підтвердження інфікування коронавірусом в лабораторії.
      • Медичні маски різного ступеня захисту.
      • Дезінфектори.
      • Апарати штучної вентиляції легень.

      Куди підуть отримані з Китаю засоби у першу чергу

      • Тести для ПЛР та інші засоби вже в понеділок, 23 березня, відправлять до лабораторій у кожен регіон України
      • Експрес-тести та маски виділять медикам, військовослужбовцям, працівникам поліції, прикордонникам. 

      Важливо! Доправлення медичних засобів з Китаю – це виконання домовленостей Зеленського та представників великого бізнесу, причому це лише перша партія вантажу (ще кілька рейсів відбудеться цього тижня).

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      Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджених випадки Covid-19. 3 людей померли. Детальна інформація за цим посиланням.

      В Україні виявили нових 26 випадків коронавірусу
      22 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Офіс Президента Збройні сили України Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Китай Новини України
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