Новини про коронавірус 22 березня: військові патрулюватимуть вулиці українських міст

Влада залучить військових для патрулювання вулиць під час карантину. В Україну з Китаю прибуває партія тестів для визначення коронавірусної хвороби. У світі вже 307 260 тисячі інфікованих. Інфекція Covid-19 може викликати часткову або повну втрату нюху. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 22 березня.

Новини про коронавірус в Україні 22 березня

Ситуація з коронавірусом в Україні

Центр громадського здоров'я на офіційному сайті повідомив, що станом на 22 березня, в Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, зокрема 3 летальні.

У яких областях України зафіксовані випадки зараження коронавірусом: (попередні дані ЦГЗ)

Дніпропетровська область — 2;

Донецька область — 1;

Житомирська область — 2 (1 летальний);

Івано-Франківська область — 2 (1 летальний);

Київ — 9;

Київська область — 4;

Львівська область — 1;

Тернопільська область — 1;

Чернівецька область — 25 (1 летальний).

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Церква і коронавірус

Українська греко-католицька церква готова в разі необхідності перетворити свої храми на лікарні через епідемію коронавірусу.

У Львові відправляють богослужіння у пустих храмах. Так, мер міста Андрій Садовий оприлюднив у своєму телеграм-каналі фото із напівпорожнього Храму Ольги та Єлизавети у Львові. Він подякував усім містянам, які дослухаються порад та допомагають своїм старшим рідним і близьким "відвідати церкву завдяки онлайн-трансляціям".

Натомість патріарх Філарет заявив, що гомосексуалізм став причиною коронавірусу. Він вважає, що причиною страшного зараження людства стала гріховність.

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