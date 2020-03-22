Новини про коронавірус 22 березня: військові патрулюватимуть вулиці українських міст
Влада залучить військових для патрулювання вулиць під час карантину. В Україну з Китаю прибуває партія тестів для визначення коронавірусної хвороби. У світі вже 307 260 тисячі інфікованих. Інфекція Covid-19 може викликати часткову або повну втрату нюху. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 22 березня.
Новини про коронавірус в Україні 22 березня
Ситуація з коронавірусом в Україні
- Центр громадського здоров'я на офіційному сайті повідомив, що станом на 22 березня, в Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, зокрема 3 летальні.
У яких областях України зафіксовані випадки зараження коронавірусом: (попередні дані ЦГЗ)
- Дніпропетровська область — 2;
- Донецька область — 1;
- Житомирська область — 2 (1 летальний);
- Івано-Франківська область — 2 (1 летальний);
- Київ — 9;
- Київська область — 4;
- Львівська область — 1;
- Тернопільська область — 1;
- Чернівецька область — 25 (1 летальний).
- В Україні поширили фейк про одужання від коронавірусу. Найдивніше, що інформацію оприлюднив офіційний Центр громадського здоров'я. Мовиться про повідомлення про те, що у Чернівецький області нібито одужали від коронавірусної інфекції 8 нових пацієнтів. Через деякий час Чернівецька ОДА і МОЗ спростували це. Згодом у МОЗ пояснили, що у 8 людей було зафіксовано підозру на Covid-19. Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2 повторні тести на коронавірус, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції.
- Сьогодні в Україну з Китаю прибуває партія тестів для визначення коронавірусної хвороби. Доставляються обидва види тестів: тести для ПЦР (золотий стандарт діагностики) і тести експрес-діагностики. Окрім того український літак привезе маски, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби для подолання коронавірусу.
- Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
- На Тернопільщині коронавірус підозрюють у 2 маленьких дітей. Водночас, станом на ранок 22 березня стало відомо про нові підозри на коронавірус у регіоні. Наразі цих підозр є 3, усі люди вже госпіталізовані.
- У народного депутата Сергія Вельможного підозрюють коронавірус. Він із сином перебуває в лікарні. Водночас сам Вельможний повідомив, що перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом тест проведуть повторно.
- Міністерство охорони здоров'я закликало студентів-медиків до співпраці. Зокрема, інтернів, які перебувають на заочному навчанні та студентів 5 – 6 курсів.
- Перший заражений коронавірусом житомирянин показав свій інфекційний бокс та умови в ньому. Дивіться відео за посиланням.
- У політв'язня Сервера Мустафаєва симптоми коронавірусу. Росія не надає йому медичну допомогу.
- Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-2019. Згідно з ухвалою Кабінету Міністрів, їх ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ. Із переліком ліків можна ознайомитись за посиланням.
Радимо ознайомитись Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Обмеження в України через карантин
- Зеленський допускає запровадження надзвичайної ситуації по всій Україні. 23 березня відбулася селекторна нарада, у якій взяли участь глава держави Володимир Зеленський та прем’єр Денис Шмигаль.
- Від неділі, 22 березня, військовослужбовці ЗСУ долучаться до спільного з поліцейськими та нацгвардійцями патрулювання вулиць. Вони стежитимуть за дотриманням карантину в Україні.
- Поліцейські виявили майже 1,5 тисячі порушників карантину. Складено 1415 адмінпротоколів і відкрито 9 кримінальних проваджень. Найбільше порушень на Дніпропетровщині, а найменше – на Хмельниччині.
- У Києві почнуть дезінфікувати житлові будинки через поширення Covid-2019. На такі заходи столична влада вже виділила чималеньку суму.
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Українці за кордоном
- За минулу добу, 21 березня, державний кордон України, лінію розмежування та адмінмежу перетнули майже 29 тисяч людей. Більшість із них – понад 19 тисяч – це громадяни України, що поверталися додому. У Держприкордонслужбі запевняють, що перевіряють усіх на захворювання, зокрема й на коронавірус.
- Спецрейси продовжують забирати українців із різних куточків світу у час пандемії коронавірусу Covid-2019. Справжній героїзм при цьому проявляють екіпажі літаків, що здійснюють евакуацію. Стюардеса МАУ показала борт, що евакуйовував українців з Єгипту.
- Евакуація українців, які через закриття кордонів застрягли в Австрії, відбувалася 21 березня. Втім не усі змогли евакуюватися – один чоловік прийшов аж занадто п'яним для цього.
- Епідеміологи з Нацполіцією перевірятимуть дотримання самоізоляції всіх тих, які повернулися з-за кордону. Відтепер письмова згода на таку ізоляцію – обов'язкова.
Церква і коронавірус
- Українська греко-католицька церква готова в разі необхідності перетворити свої храми на лікарні через епідемію коронавірусу.
- У Львові відправляють богослужіння у пустих храмах. Так, мер міста Андрій Садовий оприлюднив у своєму телеграм-каналі фото із напівпорожнього Храму Ольги та Єлизавети у Львові. Він подякував усім містянам, які дослухаються порад та допомагають своїм старшим рідним і близьким "відвідати церкву завдяки онлайн-трансляціям".
- Натомість патріарх Філарет заявив, що гомосексуалізм став причиною коронавірусу. Він вважає, що причиною страшного зараження людства стала гріховність.
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Корисна інформація
- Як зробити антисептик в домашніх умовах: рекомендації ВООЗ.
- Як правильно носити маску проти коронавірусу: інструкція.
- Цікаві поради від психолога, які допоможуть пережити карантин з дітьми.
- Наскільки вплине на IT-галузь та чи спровокує звільнення криза з коронавірусом.
- Робота з дому може бути ефективною: поради від компанії Google.
- Коронавірус може передаватися через смартфон: що робити
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Новини про коронавірус у світі за 22 березня
Головне про коронавірус у світі
- У світі від початку спалаху пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 інфікувались 307 280 людей. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали.
- Найбільше інфікованих спостерігають на території материкового Китаю, особливо в епіцентрі спалаху інфекції провінції Хубей. Там коронавірус підтвердили у 81 348 людей.
- Найгірша у світі ситуація за межами материкового Китаю зараз в Італії, де загалом від коронавірусу померли вже 4 825 людей, інфекцію підхопили 53 578 людей, 6 072 людини одужали.
- Також значний показник захворюваності фіксують у США, де 27 474 інфікованих, Іспанії (25 496), Німеччині (22 364) та Ірані (20 610).
- Британські вчені визначили нові симптоми коронавірусу. Інфекція Covid-19 може викликати часткову або повну втрату нюху – аносмію.
- Водночас є й позитивні новини. В Італії від коронавірусу вилікували 95-річну жінку: вона заразилась однією з перших.
- У сусідній Румунії за день від коронавірусу померли 2 людей. Зараз у країні – 433 пацієнти, у яких підтвердили коронавірус.
- У Великій Британії призначили "вцілілого наступника" (designated survivor) на випадок, якщо прем'єр-міністр Борис Джонсон або його помічники захворіють на коронавірус. У Британії станом на 22 березня підтверджено понад 5 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Загалом померли понад 200 людей.
- Коронавірус дістався й до Букінгемського палацу: заразився помічник Єлизавети ІІ.
- Голлівудська та українська акторка Іванна Сахно інфікувалася коронавірусом.
- Також на коронавірус захворів клавішник Bon Jovi Девід Браян.
- Легендарний футболіст "Мілана" Паоло Мальдіні та його син Даніель Мальдіні заразилися коронавірусом нового типу COVID-19.
- Російський телеканал взяв інтерв'ю в "коронавірусу": курйозне відео.
Не забувайте дезинфікувати поверхні, щоб вберегтись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу