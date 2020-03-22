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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Новини про коронавірус 22 березня: військові патрулюватимуть вулиці українських міст

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 22 березня / euronews.com

      Влада залучить військових для патрулювання вулиць під час карантину. В Україну з Китаю прибуває партія тестів для визначення коронавірусної хвороби. У світі вже 307 260 тисячі інфікованих. Інфекція Covid-19 може викликати часткову або повну втрату нюху. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 22 березня.

      Новини про коронавірус в Україні 22 березня

      Ситуація з коронавірусом в Україні

      • Центр громадського здоров'я на офіційному сайті повідомив, що станом на 22 березня, в Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, зокрема 3 летальні.

      У яких областях України зафіксовані випадки зараження коронавірусом: (попередні дані ЦГЗ)

      • Дніпропетровська область — 2;
      • Донецька область — 1;
      • Житомирська область — 2 (1 летальний);
      • Івано-Франківська область — 2 (1 летальний);
      • Київ — 9;
      • Київська область — 4;
      • Львівська область — 1;
      • Тернопільська область — 1;
      • Чернівецька область — 25 (1 летальний).
      • В Україні поширили фейк про одужання від коронавірусу. Найдивніше, що інформацію оприлюднив офіційний Центр громадського здоров'я. Мовиться про повідомлення про те, що у Чернівецький області нібито одужали від коронавірусної інфекції 8 нових пацієнтів. Через деякий час Чернівецька ОДА і МОЗ спростували це. Згодом у МОЗ пояснили, що у 8 людей було зафіксовано підозру на Covid-19. Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2 повторні тести на коронавірус, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції.
      • Сьогодні в Україну з Китаю прибуває партія тестів для визначення коронавірусної хвороби. Доставляються обидва види тестів: тести для ПЦР (золотий стандарт діагностики) і тести експрес-діагностики. Окрім того український літак привезе маски, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби для подолання коронавірусу.
      • Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
      • На Тернопільщині коронавірус підозрюють у 2 маленьких дітей. Водночас, станом на ранок 22 березня стало відомо про нові підозри на коронавірус у регіоні. Наразі цих підозр є 3, усі люди вже госпіталізовані.
      • У народного депутата Сергія Вельможного підозрюють коронавірус. Він із сином перебуває в лікарні. Водночас сам Вельможний повідомив, що перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом тест проведуть повторно.
      • Міністерство охорони здоров'я закликало студентів-медиків до співпраці. Зокрема, інтернів, які перебувають на заочному навчанні та студентів 5 – 6 курсів.
      • Перший заражений коронавірусом житомирянин показав свій інфекційний бокс та умови в ньому. Дивіться відео за посиланням.
      • У політв'язня Сервера Мустафаєва симптоми коронавірусу. Росія не надає йому медичну допомогу.
      • Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-2019. Згідно з ухвалою Кабінету Міністрів, їх ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ. Із переліком ліків можна ознайомитись за посиланням.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини політики Здоров'я
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