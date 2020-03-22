В італійській Ломбардії вводять нові жорсткі обмеження через поширення Covid-2019: деталі

Влада італійського регіону Ломбардія, що найбільше постраждав від коронавірусу, запроваджує нові суворі обмеження через поширення інфекції. Так, усіх бізнесменів попросили припинити діяльність своїх підприємств. Виняток становлять лише ті, хто займаються критично важливими галузями.

Карантин у Ломбардії діє від 8 березня, проте особливих результатів обмеження поки не дають. Станом на 22 березня в Італії підтвердили 53 578 випадків захворювання, від ускладнень, зумовлених Covid-2019 померли 4 825 осіб.

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Які додаткові обмеження вводять у Ломбардії через епідемію коронавірусу:

Забороняється будь-яка спортивна чи фізична діяльність на вулиці;

Використання вендингових автоматів (автоматів зі снеками, напоями, цигарками тощо);

Заморожується будівництво всіх об’єктів (окрім залізничних колій, доріг і шпиталів);

Припиняється діяльність усіх підприємств, окрім тих, що займаються критично важливими галузями;

Тимчасово припиняють роботу щотижневі ринки, які працюють на відкритому повітрі.

Раніше стало відомо, що по всій Італії збираються продовжити карантинні заходи, що мали тривати до 3 квітня. Також у країні ввели жорсткі обмеження на відвідини продуктових магазинів: туди можна заходити по одному.



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