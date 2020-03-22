В итальянской Ломбардии вводят новые жесткие ограничения из-за распространения Covid-2019

Власти итальянского региона Ломбардия, который больше всего пострадал от коронавируса, вводят новые строгие ограничения из-за распространения инфекции. Так, всех бизнесменов попросили прекратить деятельность своих предприятий. Исключение составляют лишь те, кто занимаются критически важными отраслями.

Карантин в Ломбардии действует от 8 марта, однако особых результатов ограничения пока не дают. По состоянию на 22 марта в Италии подтвердили 53 578 случаев заболевания, от осложнений, обусловленных Covid-2019 умерли 4 825 человек.

Ранее В Италии готовятся к продолжению карантина, а в супермаркеты будут пускать по одному

Дополнительные ограничения вводят в Ломбардии из-за эпидемии коронавируса:

Запрещается любая спортивная или физическая деятельность на улице;

Использование вендинговых автоматов (автоматов со снеками, напитками, сигаретами и т.д.);

Замораживается строительство всех объектов (кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей)

Прекращается деятельность всех предприятий, кроме тех, что занимаются критически важными отраслями;

Временно прекращают работу еженедельные рынки, которые работают на открытом воздухе.

Ранее стало известно, что по всей Италии собираются продолжить карантинные мероприятия, которые должны продолжаться до 3 апреля. Также в стране ввели жесткие ограничения на посещение продуктовых магазинов: туда можно заходить по одному.



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