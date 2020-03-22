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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      Меркель на самоізоляції: вона контактувала з лікарем, в якого виявили коронавірус

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      Німецька канцлерка Ангела Меркель / Getty Images

      У лікаря, з яким напередодні спілкувалася канцлер Німеччини Ангела Меркель, діагностували коронавірус. Тож тепер політикиня перебуватиме на самоізоляції.

      Прессекретар Меркель Штефан Зайберт повідомив, що канцлерка відвідувала лікаря 20 березня – їй ввели запобіжну вакцину проти пневмококової інфекції, пише DW.

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      Згодом медик здав тест на коронавірус – той виявився позитивним. Тож 65-річна канцлерка вирішила піти на самоізоляцію – вона працюватиме з дому на регулярно перевірятиметься, чи не захворіла.

      Напередодні Ангела Меркель звернулася до німецького народу через коронавірус. Вона наголосила, що таких викликів перед Німеччиною не було ще з часів Другої світової війни. Раніше канцлерка припустила, що коронавірусом Covid-19 можуть заразитися від 60 до 70% населення Німеччини.

      Що відомо про коронавірус у Німеччині?Німеччина входить до п'ятірки країн світу, які найбільше постраждали від епідемії коронавірусу. Загалом у центральноєвропейській країні станом на 22 березня майже 24 тисячі людей заразилися коронавірусом, померли через хворобу – 92 осіб.

      Коронавірус в цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Коронавірус Covid-19 Ангела Меркель
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