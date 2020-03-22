Меркель на самоізоляції: вона контактувала з лікарем, в якого виявили коронавірус

У лікаря, з яким напередодні спілкувалася канцлер Німеччини Ангела Меркель, діагностували коронавірус. Тож тепер політикиня перебуватиме на самоізоляції.

Прессекретар Меркель Штефан Зайберт повідомив, що канцлерка відвідувала лікаря 20 березня – їй ввели запобіжну вакцину проти пневмококової інфекції, пише DW.

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Згодом медик здав тест на коронавірус – той виявився позитивним. Тож 65-річна канцлерка вирішила піти на самоізоляцію – вона працюватиме з дому на регулярно перевірятиметься, чи не захворіла.

Напередодні Ангела Меркель звернулася до німецького народу через коронавірус. Вона наголосила, що таких викликів перед Німеччиною не було ще з часів Другої світової війни. Раніше канцлерка припустила, що коронавірусом Covid-19 можуть заразитися від 60 до 70% населення Німеччини.

Що відомо про коронавірус у Німеччині?Німеччина входить до п'ятірки країн світу, які найбільше постраждали від епідемії коронавірусу. Загалом у центральноєвропейській країні станом на 22 березня майже 24 тисячі людей заразилися коронавірусом, померли через хворобу – 92 осіб.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу