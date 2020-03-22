21:27
22 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Меркель на самоизоляции: она контактировала с врачом, у которого обнаружили коронавирус

      - Читати новину українською

      У врача, с которым накануне общалась канцлер Германии Ангела Меркель, диагностировали коронавирус. Поэтому теперь политик будет находиться на самоизоляции.

      Пресс-секретарь Меркель Штефан Зайберт сообщил, что канцлер посещала врача 20 марта, пишет DW.

      К теме Меркель скупилась в супермаркете во время вспышки Covid-2019 в Германии: что было в ее корзине

      Впоследствии он сдал тест на коронавирус – тот оказался положительным. Поэтому 65-летняя канцлер решила пойти на самоизоляцию – она будет работать из дома на регулярно будет проверять, не заболела ли.

      Накануне Ангела Меркель обратилась к немецкому народу из-за коронавируса. Она подчеркнула, что таких вызовов перед Германией не было еще со времен Второй мировой войны. Ранее канцлер предположила, что коронавирусом Covid-19 могут заразиться от 60 до 70% населения Германии.

      Что известно о коронавирусе в Германии?
      Германия входит в пятерку стран мира, которые больше всего пострадали от эпидемии коронавируса. В целом в центрально-европейской стране по состоянию на 22 марта почти 24 тысячи человек заразились коронавирусом, умерли из-за болезни – 92 человека.

      Коронавірус в цифрах
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
      сегодня
      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Коронавирус Covid-19 Ангела Меркель
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:30 Главные новости 22 марта: фейк о выздоровлении от коронавируса, совещание Зеленского
      Альона Захарова
      сегодня , 20:00 Доказательства участия россиян в захвате Крыма: родные военных сливают информацию
      Михайло Макарук
      сегодня , 19:30 Что сделал Нефедов для таможни и как живут животные во время пандемии– видео недели
      Марія Лелека
      сегодня , 19:00 Удар по малому и среднему бизнесу: как улучшить финансовую ситуацию
      Тимофій Милованов
      сегодня , 18:38 Самые смешные мемы недели: ужасные реалии карантина и кто убил Эрику
      Альона Захарова
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук