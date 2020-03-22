Меркель на самоизоляции: она контактировала с врачом, у которого обнаружили коронавирус

У врача, с которым накануне общалась канцлер Германии Ангела Меркель, диагностировали коронавирус. Поэтому теперь политик будет находиться на самоизоляции.

Пресс-секретарь Меркель Штефан Зайберт сообщил, что канцлер посещала врача 20 марта, пишет DW.

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Впоследствии он сдал тест на коронавирус – тот оказался положительным. Поэтому 65-летняя канцлер решила пойти на самоизоляцию – она будет работать из дома на регулярно будет проверять, не заболела ли.

Накануне Ангела Меркель обратилась к немецкому народу из-за коронавируса. Она подчеркнула, что таких вызовов перед Германией не было еще со времен Второй мировой войны. Ранее канцлер предположила, что коронавирусом Covid-19 могут заразиться от 60 до 70% населения Германии.

Что известно о коронавирусе в Германии?

Германия входит в пятерку стран мира, которые больше всего пострадали от эпидемии коронавируса. В целом в центрально-европейской стране по состоянию на 22 марта почти 24 тысячи человек заразились коронавирусом, умерли из-за болезни – 92 человека.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала