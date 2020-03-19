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      Канцлер Германии Меркель сравнила эпидемию коронавируса со Второй мировой

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      Из-за эпидемии коронавируса канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к немецкому народу. В своем обращении она, в частности, отметила, что таких вызовов как сейчас перед Германией не было со времен Второй мировой войны.

      Фрау Меркель призвала сделать все возможное для замедления распространения эпидемии коронавируса Германией, ограничить общение и не делать ажиотажные закупки, сообщает DW.

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      Коронавирус драматически изменил жизнь в нашей стране. Наше представление о нормальности, общественная жизнь, общение друг с другом – все это подвергается испытанию, как никогда раньше,
      – подчеркнула госпожа канцлер.

      Она также отметила, что обращается к немцам именно таким образом, поскольку это такое проявление открытой демократии, когда правительство делает политические решения прозрачными и объясняет их.

      "Позвольте мне сказать: ситуация серьезная. Отнеситесь к этому также серьезно. Со времен воссоединения Германии, нет, со Второй мировой войны в нашей стране не было больших вызовов, которые так сильно влияли на наши совместные солидарные действия", – заявила Ангела Меркель.

      Что известно о коронавирусе в Германии? Германия входит в десятку стран мира, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Всего в центральноевропейской стране более 12 тысяч человек заразились коронавирусом, умерли из-за болезни – 28 человек.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 История Ангела Меркель
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