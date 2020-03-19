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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Канцлерка Німеччини Меркель порівняла епідемію коронавірусу з Другою світовою

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      Меркель каже, що таких викликів як нині перед Німеччиною не було ще з часів Другої світової / la-croix.com

      Через епідемію коронавірусу канцлерка Німеччини Ангела Меркель звернулася до німецького народу. У своєму зверненні вона, зокрема, наголосила, що таких викликів як нині перед Німеччиною не було ще з часів Другої світової війни.

      Фрау Меркель закликала зробити все можливе для уповільнення поширення епідемії коронавірусу Німеччиною, обмежити спілкування та не робити ажіотажні закупи, повідомляє DW.

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      Коронавірус драматично змінив життя у нашій країні. Наше уявлення про нормальність, суспільне життя, спілкування один з одним – все це піддається випробуванню, як ніколи раніше,
      – підкреслила пані канцлерка.

      Вона також наголосила, що звертається до німців саме у такий спосіб, оскільки це такий прояв відкритої демократії, коли уряд робить політичні рішення прозорими і пояснює їх.

      "Дозвольте мені сказати: ситуація серйозна. Поставтесь до цього також серйозно. З часів возз'єднання Німеччини, ні, з Другої світової війни у нашій країні не було більших викликів, які б так сильно впливали на наші спільні солідарні дії", – заявила Ангела Меркель.

      Що відомо про коронавірус у Німеччині?Німеччина входить до десятки країн світу, які найбільше постраждали від епідемії коронавірусу. Загалом у центральноєвропейській країні понад 12 тисяч людей заразилися коронавірусом, померли через хворобу – 28 осіб.

      коронавірус, симптоми і смертність
      Симптоми і статистика смертності від коронавірусу / інфографіка 24 каналу

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      18 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Історія Ангела Меркель
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