Меркель скупилась в супермаркете во время вспышки Covid-2019 в Германии: что было в ее корзине

Канцлера Германии Ангелу Меркель папарацци поймали за незатейливым делом: политик скупала продукты в одном из супермаркетов Берлина. Поскольку в разных странах мира в продуктовых магазинах творится настоящий ажиотаж из-за пандемии коронавируса, журналистам стало интересно, что покупает немецкий лидер.

Корзина Меркель показала: ничто человеческое ей не чуждо. Так, канцлер Германии приобрела несколько бутылок вина, мыло и туалетную бумагу. Об этом пишет Bild.

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Заметим, что без последних двух пунктов теперь фактически не обходится ни одна покупка охваченных паникой из-за коронавируса людей. И если ажиотаж на мыло еще имеет какое-то логическое объяснение, то огромный спрос на туалетную бумагу во время пандемии – это загадка.



Ангела Меркель купила ее в супермаркете Берлина / Фото Bild

Что касается Меркель, то очевидцы заметили: в супермаркете она долго рассматривала полки с овощами и деликатесами. Впрочем, кроме алкоголя, мыла и туалетной бумаги положила в корзину еще соленья.



Рассчитывалась Меркель карточкой / Фото Bild

Рассчитывалась Меркель карточкой. Это, кстати, тот вид расчета, которым советуют пользоваться во время пандемии.

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