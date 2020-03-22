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      Меркель скупилась в супермаркете во время вспышки Covid-2019 в Германии: что было в ее корзине

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      Канцлера Германии Ангелу Меркель папарацци поймали за незатейливым делом: политик скупала продукты в одном из супермаркетов Берлина. Поскольку в разных странах мира в продуктовых магазинах творится настоящий ажиотаж из-за пандемии коронавируса, журналистам стало интересно, что покупает немецкий лидер.

      Корзина Меркель показала: ничто человеческое ей не чуждо. Так, канцлер Германии приобрела несколько бутылок вина, мыло и туалетную бумагу. Об этом пишет Bild.

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      Заметим, что без последних двух пунктов теперь фактически не обходится ни одна покупка охваченных паникой из-за коронавируса людей. И если ажиотаж на мыло еще имеет какое-то логическое объяснение, то огромный спрос на туалетную бумагу во время пандемии – это загадка.


      Ангела Меркель купила ее в супермаркете Берлина / Фото Bild

      Что касается Меркель, то очевидцы заметили: в супермаркете она долго рассматривала полки с овощами и деликатесами. Впрочем, кроме алкоголя, мыла и туалетной бумаги положила в корзину еще соленья.


      Рассчитывалась Меркель карточкой / Фото Bild

      Рассчитывалась Меркель карточкой. Это, кстати, тот вид расчета, которым советуют пользоваться во время пандемии.

      Смотрите также Маниакальный ажиотаж вокруг туалетной бумаги: почему

      Коронавирус в Германии: что известно

      • В Германии фиксируют довольно мощный вспышка Covid-2019. По состоянию на 22 марта там заразились уже 22 364 человека.
      • В то же время, несмотря на это в стране достаточно низкая смертность от этой инфекции. При более 2 десятках тысяч инфицированных зафиксированы всего 84 смерти.
      • Такой низкий показатель может быть следствием того, что в Германии коронавирусом заражаются преимущественно молодые пациенты.
      • Еще одной причиной непривычной, но положительной статистики может быть то, что в стране проводят очень много тестов на коронавирус – более 160 тысяч еженедельно. Массовое тестирование способствует снижению смертности, поскольку позволяет властям выявлять случаи Covid-19 даже у пациентов, у которых мало или нет симптомов, и у которых гораздо больше шансов на выживание.
      • Заметим, что ранее Ангела Меркель предполагала: в Германии коронавирусом могут заразиться до 70% населения.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Ангела Меркель Новости политики
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