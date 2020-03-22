Меркель скупилася у супермаркеті під час спалаху Covid-2019 у Німеччині: що було в її кошику
Канцлерку Німеччини Ангелу Меркель папараці спіймали за незатійливою справою: політикиня скуповувала продукти в одному з супермаркетів Берліна. Оскільки у різних країнах світу у продуктових магазинах твориться справжній ажіотаж через пандемію коронавірусу, журналістам стало цікаво, що купує німецька лідерка.
Кошик Меркель показав: ніщо людське їй не чуже. Так, канцлерка Німеччини придбала декілька пляшок вина, мило та туалетний папір. Про це пише Bild.
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Зауважимо, що без останніх двох пунктів тепер фактично не обходиться жодна покупка охоплених панікою через коронавірус людей. І якщо ажіотаж на мило ще має якесь логічне пояснення, то шалений попит на туалетний папір у час пандемії – це загадка.
Ангела Меркель закупилася в супермаркеті Берліна / Фото Bild
Щодо Меркель, то очевидці зауважили: у супермаркеті вона довго розглядала полиці з овочами та делікатесами. Втім, окрім, алкоголю, мила та туалетного паперу поклала до кошика ще соління.
Розраховувалась Меркель карткою / Фото Bild
Розраховувалась Меркель карткою. Це, до речі, той вид розрахунку, яким радять користуватися у час пандемії.
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Коронавірус у Німеччині: що відомо
- У Німеччині фіксують досить потужний спалах Covid-2019. Станом на 22 березня там інфікувалися вже 22 364 людини.
- Водночас, попри це у країні досить низька смертність від цієї інфекції. При понад 2 десятках тисяч інфікованих зафіксовані всього 84 смерті.
- Такий низький показник може бути наслідком того, що у Німеччині коронавірусом заражаються переважно молоді пацієнти.
- Ще однією причиною незвичної, але позитивної статистики може бути те, що у країні проводять дуже багато тестів на коронавірус – понад 160 тисяч щотижня. Масове тестування сприяє зниженню смертності, оскільки дозволяє владі виявляти випадки Covid-19 навіть у пацієнтів, у яких мало або немає симптомів, і у яких набагато більше шансів на виживання.
- Зауважимо, що раніше Ангела Меркель припускала: у Німеччині коронавірусом можуть інфікуватися до 70% населення.