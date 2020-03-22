Меркель скупилася у супермаркеті під час спалаху Covid-2019 у Німеччині: що було в її кошику

Канцлерку Німеччини Ангелу Меркель папараці спіймали за незатійливою справою: політикиня скуповувала продукти в одному з супермаркетів Берліна. Оскільки у різних країнах світу у продуктових магазинах твориться справжній ажіотаж через пандемію коронавірусу, журналістам стало цікаво, що купує німецька лідерка.

Кошик Меркель показав: ніщо людське їй не чуже. Так, канцлерка Німеччини придбала декілька пляшок вина, мило та туалетний папір. Про це пише Bild.

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Зауважимо, що без останніх двох пунктів тепер фактично не обходиться жодна покупка охоплених панікою через коронавірус людей. І якщо ажіотаж на мило ще має якесь логічне пояснення, то шалений попит на туалетний папір у час пандемії – це загадка.



Ангела Меркель закупилася в супермаркеті Берліна / Фото Bild

Щодо Меркель, то очевидці зауважили: у супермаркеті вона довго розглядала полиці з овочами та делікатесами. Втім, окрім, алкоголю, мила та туалетного паперу поклала до кошика ще соління.



Розраховувалась Меркель карткою / Фото Bild

Розраховувалась Меркель карткою. Це, до речі, той вид розрахунку, яким радять користуватися у час пандемії.

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